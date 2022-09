Sallent donarà el tret de sortida a la festa major avui a 2/4 de 9 de la nit amb el pregó que protagonitzarà el Dimoni de Sallent, i amb la posterior Esvalotada que arribarà a ritme de carraques. Després serà el torn de la música amb Dj Arzzett, Dj Mark F i Les Dj’s Moonies a la Torre del Gas. Paral·lelament, el grup de versions The Txandals actuarà a la Plaça Sant Antoni Maria Claret.

Demà i diumenge se celebraran els actes centrals, que inclouen un torneig de bàsquet, un tobogan aquàtic per als més menuts, una audició de sardanes, el lliurament de premis del concurs de fotografia d’Enramades, la ballada dels Gegants i Nans de Sallent, i una actuació castellera, en el marc de la Diada.

A més, hi tornarà a haver música. Demà anirà a càrrec de l’Orquestra Maravella, amb un concert a les 7 i un ball a les 10 de la nit. El plat fort arribarà a 2/4 d’11 de la nit amb el concert de Doctor Prats, que actuaran a la Torre del Gas on presentaran el repertori de la seva gira «Pel cantó bo tour». Serà la segona vegada aquest any que el grup trepitja el Bages.

Diumenge, l’Orquestra Metropol actuarà a la Plaça Sant Antoni Maria Claret, i dilluns, el grup de rock&roll Orelles de Xocolata oferirà un concert pensat per a tots els públics. La banda de gòspel sallentina The River Troupe Gospel i el grup El Patio tancaran la festa major, després del tradicional Castell de Focs.