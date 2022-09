El Bages rebrà 4,1 milions d’euros per a la rehabilitació d’habitatges

La conselleria de Drets Socials de la Generalitat destinarà més de 4 milions d’euros a la rehabilitació d’habitatges al Bages. En concret, reserva 1,9 milions per a Sallent, 1,1 milions per a Sant Fruitós de Bages, i 1,1 milions més per a Sant Vicenç de Castellet. Es tracta d’una convocatòria finançada amb fons Next Generation per a actuacions destinades a la rehabilitació d’edificis d’habitatges amb criteris d’eficiència energètica, i que preveu una inversió de 97 milions per millorar cent barris de 38 municipis de tot Catalunya.

Els municipis van sol·licitar els ajuts prèviament i ara la Generalitat ha resolt la destinació dels diners. A més de destinar-los a la rehabilitació d’edificis, també podran servir per fer obres de millora de l’accessibilitat, com la instal·lació d’ascensors, o reparar les degradacions físiques dels edificis. Igualment, es podran realitzar actuacions d’urbanització o millora de l’entorn, com noves infraestructures de sanejament i millora de les zones verdes i zones comunitàries. El percentatge subvencionable de la inversió va directament relacionat amb la millora en l’estalvi energètic. Així, quan la reducció del consum sigui igual o superior al 30%, s’atorgarà un 40% de subvenció (amb un màxim de 8.100 euros/habitatge); quan sigui igual o superior al 45% s’atorgarà el 65% de subvenció (un màxim de 14.500 euros/habitatge); i quan sigui igual o superior al 60% s’atorgarà un 80% de subvenció (un màxim de 21.400 euros/habitatge). Les famílies en situació vulnerable podran rebre subvencions de fins al 100%. Es poden crear oficines Aquests ajuts també subvencionaran la creació d’oficines de rehabilitació en els mateixos barris per tal de facilitar la gestió de les actuacions programades, com és el cas de Sallent, on el consistori habilitarà una oficina d’habitatge per fer difusió, promoció i assessorament, i que l’Ajuntament voldria que fos operativa el primer trimestre de l’any vinent. En aquest municipi, l’àmbit d’actuació comprèn, entre altres, el nucli antic, Carretera, Rampinya, l’eixample antiga i Cabrianes. Un total de 1.860 habitatges, el 70% dels quals van ser construïts abans del 1980. La Botjosa tindrà un tractament diferenciat per ser una colònia minera de constitució única i de titularitat estatal.