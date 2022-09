Benvinguts a Pagès tindrà una vintena d’explotacions de la Catalunya central

Benvinguts a Pagès, la festa de la pagesia catalana, celebrarà la seva setena edició els propers 1 i 2 d’octubre. El cap de setmana de visites gratuïtes a pagès, que es va presentar ahir a Manresa, tindrà una oferta de 22 explotacions, 27 restaurants de proximitat, 22 allotjaments rurals i prop d’una vintena d’activitats complementàries a les comarques del Bages, Osona, Moianès, Anoia, Solsonès i Berguedà.

La directora dels Serveis Territorials d’Empresa i Treball a la Catalunya Central, Maria Teresa Clotet, destacava ahir la cabuda del projecte dins d’un turisme sostenible, d’equilibri i diversificació. Assegurava també que el programa «contribueix a millorar el coneixement del territori, promoure una alimentació sana i saludable i conscienciar de valors com la cohesió social». La participació de la Catalunya central a la festa és molt significativa per la gran oferta al territori i per la proximitat amb l’àrea metropolitana i les xarxes de comunicacions que li acosten.

Oriol Comallonga i Núria Bach, pagesos del Bages i Moianès, són dos dels productors del territori que participaran a Benvinguts a Pagès amb els seus respectius projectes, Els Ous de l’Oriol i Nous el Soler. Tots dos són exemple de la continuïtat del sector primari per part de generacions joves, que volen transmetre la importància d’acostar la gent a gaudir de la pagesia i de veure el procés previ a la compra del producte, sovint invisibilitzat.

La festa es complementa durant el cap de setmana amb altres agents turístics, restaurants, hotels i promotors d’activitats turístiques, opcions escollides pels mateixos pagesos, ja que contribueixen a la promoció del producte local i de proximitat. L’activitat, però, no finalitza el cap de setmana, també perdura durant l’any amb una oferta sostinguda de visites de pagament a les explotacions, que inclouen un taller experiencial.

Benvinguts a pagès, que va néixer l’any 2016, permet al públic conèixer el treball de camp, pastura, granja i obrador a través de visites gratuïtes a diferents explotacions d’arreu del territori català. La proposta té com a objectius donar visibilitat i prestigi al sector primari, conscienciar sobre la cura i gestió del territori i donar a conèixer, de primera mà, l’origen del producte de proximitat.

El projecte compta amb places limitades que s’han de reservar a través de la web.