Justícia no va considerar el pederasta de Sant Vicenç de Castellet d'alt risc de reincidència

Carles Sallés, el pederasta reincident que va abusar sexualment de sis nenes d'entre 7 i 9 anys a la piscina municipal de Sant Vicenç de Castellet (Bages), ha tornat a la presó. Sallés, que estava en llibertat condicional per una condemna dictada el 2016 també per abusos sexuals a menors de Terrassa, va ser detingut pels Mossos d'Esquadra el dimarts 30 d'agost i va sortir en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició d'un jutjat de guàrdia de Manresa, el dijous 1 de setembre. Tanmateix, el jutjat de vigilància penitenciària ha ordenat que torni a ser empresonat. Segons les fonts consultades per EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que Regió7, Sallés torna a estar entre reixes des del dimarts passat 5 de setembre.

Com a intern, segons fonts del Departament de Justícia, Sallés estava categoritzat amb un perfil de risc baix-moderat de reincidir. Malgrat aquesta consideració, Sallés va participar en el programa Cercles, una eina de reinserció social que s'aconsella per a delinqüents sexuals d'alt risc de reincidència. El pederasta, no obstant això, va abandonar voluntàriament el programa després d'obtenir la llibertat condicional.

Cinc dies en llibertat

Que Sallés sortís en llibertat amb càrrecs va desesperar els pares de les nenes presumptament abusades. Però només cinc dies després, va tornar a la presó. I durant aquest període no va tornar a Sant Vicenç de Castellet. També ho va fer per la seva pròpia seguretat, ja que el dia del seu arrest el dolor de les famílies era tan intens que va estar a punt de ser linxat. La condemna que l'Audiència de Barcelona va dictar contra Sallés el 2016 va assenyalar que havia de complir pena de presó fins a finals del 2022. Però Sallés va obtenir la llibertat condicional a principis del 2022.

Es tracta d'un règim subjecte a la bona conducta i, en cas de reincidència, el temps transcorregut des de la seva obtenció deixa de computar-se com dies de condemna completa. És a dir, Sallés no només serà a presó fins a finals del 2022 com havia previst la sentència: ara haurà d'estar empresonat fins a la primavera del 2023 perquè ha de 'tornar' els mesos durant els quals ha gaudit de llibertat condicional.

La nova condemna

Sallés ha sigut denunciat per sis famílies amb unes filles, d'entre 7 i 9 anys, que van revelar que el pederasta en va abusar a la piscina de Sant Vicenç de Castellet al llarg d'aquest estiu. El jutjat d'instrucció que es faci càrrec d'aquesta nova causa haurà de decretar o no presó preventiva per aquests nous delictes. Segons s'ha informat a les famílies, aquesta mesura es podria dictar després que es prengui declaració a les menors per part dels tècnics especialistes del Departament de Justícia que interroguen la canalla mitjançant estratègies que resulten menys lesives.

Si el jutjat que investiga els fets de la piscina de Sant Vicenç de Castellet no decretés presó preventiva, Sallés sortiria en llibertat la primavera del 2023 i esperaria al carrer la celebració del nou judici que haurà d'afrontar per abusos sexuals a aquestes sis menors.

Un intern de risc baix-moderat

Sallés estava categoritzat com un intern de risc baix-moderat. De mitjana, només un de cada cinc agressors sexuals condemnats a Catalunya són d'alt risc de reincidència. El catedràtic de Psicologia i professor de Criminologia de la UB Antonio Andrés Pueyo explica que els pederastes considerats d'alt risc poden ser «crònics» i presentar una taxa de reincidència «molt alta». Sobretot perquè l'impuls pedòfil pot tenir un «gran pes». El que passa, remarca Pueyo, és que sovint aquests casos passen desapercebuts o no es coneixen.

Per aquest professor, el cas de Sallés és una nova oportunitat per estudiar quin tipus de recursos s'han d'aplicar amb interns del seu perfil. Privar-los de mesures com el tercer grau o la llibertat condicional no són útils, evidencia, perquè tard o d'hora compliran la condemna i tornaran al carrer.