L’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central ha iniciat el procés per redactar la nova Estratègia de Desenvolupament Local per als anys 2023-2027, i per això, aquest setembre ha obert un procés participatiu entre la ciutadania per recollir opinions de base per a la redacció d’aquest document.

Entre altres coses, es convocaran taules participatives per opinar i debatre les línies de treball a seguir. Se’n farà una el 21 de setembre a Puig-reig, una el 27 de setembre a Guardiola de Berguedà i una altra a Santa Maria d’Oló el 4 d’octubre.