L’Ajuntament de Cardona obre la convocatòria de subvencions per fomentar la implantació de noves activitats econòmiques al nucli i a la Coromina. A més, també hi ha una línia d’ajuts per a la millora de la innovació i la competitivitat d’establiments comercials i de serveis ja existents.

L’Ajuntament hi aportarà 15.000 euros, 9.000 per a la creació de noves activitats, i els 6.000 restants, per millorar la innovació d’establiments d’un mínim de dos anys.