L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha obert una convocatòria d’ajuts amb una dotació global de 10.000 euros per finançar actuacions de manteniment, reparació, rehabilitació i/o millora i adequació de les condicions sanitàries dels habitatges del municipi. El consistori ofereix ajuts d’un màxim de 1.000 euros per cobrir el 70% del cost de les obres que també inclouen la rehabilitació i millora de façanes i aquelles actuacions per assegurar el compliment de les obligacions que corresponen al manteniment i conservació dels edificis.

L’alcaldessa de Castellbell, Montserrat Badia, apunta que «ens hem fixat com a objectiu conscienciar els veïns i veïnes de la importància que compleixin els seus deures d’ús, conservació i rehabilitació dels edificis existents en la mesura que quedi afectada la seguretat dels vianants i la preservació del patrimoni i la qualitat del paisatge urbà». La convocatòria és oberta fins al 4 d’octubre i cal presentar la documentació a través del web municipal.