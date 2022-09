L’Ajuntament de Sant Fruitós, en col·laboració amb entitats, centres educatius i associacions de famílies, reprèn aquest curs el projecte Som Esport, i amplia l’oferta als alumnes de 3r de primària. L’objectiu és promoure els valors de l’esport i els hàbits saludables entre els infants.

Les activitats, que s’iniciaran al mes d’octubre, van dirigides a nens i nenes de 1r, 2n i 3r de primària i es faran als mateixos centres educatius i en instal·lacions esportives del municipi, fora d’horari escolar. En concret, a l’escola Paidos serà els dimarts d’1 a 2 del migdia, a l’escola Monsenyor Gibert els dijous de 12.45 a 13.45 h per a l’alumnat de 3r, i de 13.45 a 14.45 h per als de 1r i 2n de primària; i a l’escola Pla del Puig, els divendres de 12.30 a 13.30 h per a l’alumnat de 3r, i de 14.00 a 15.00 h per a 1r i 2n. Aquesta activitat tindrà un cost de 30 euros per a tot el curs.