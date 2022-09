La vacuna contra la covid ha alterat la menstruació a noies de 20 a 30 anys

Cada vegada són més les noies que han experimentat variacions en la menstruació després de vacunar-se contra la covid-19, ja sigui amb Pfizer, Moderna, Astrazeneca o Janssen. Segons dades d’Idescat, des del principi de la campanya de vacunació fins avui s’han administrat més de 95.425.998 dosis de vacunes a Espanya i més de 15.992.621 a Catalunya. El 65% de les dosis administrades corresponen a Pfizer, el 23% a Moderna, el 10% a AstraZeneca i el 2% a Janssen. Pel que fa al total de persones vacunades, el 51% són dones, i quant a la franja d’edat, el 67% correspon a la franja de 18 a 65 anys.

«Som conscients que hi ha dones que han objectivat alteracions en la seva menstruació, però tot i ser una dada real hem de demostrar una explicació raonable envers el fet», explica Anna Bonet, cap de la Unitat de Farmàcia de l’ICS de la Catalunya Central.

Bonet comenta que la farmacovigilància, que és l’activitat de salut pública que identifica, quantifica, avalua i preveu esdeveniments adversos relacionats amb els medicaments, és objectiva i s’ha de nodrir de notificacions voluntàries de professionals sanitaris o de pacients que alerten que després de la vacuna han notat una situació estranya. La majoria de notificacions han estat declarades per professionals sanitaris, tot i que la participació ciutadana a Catalunya ha suposat el 21% de notificacions rebudes. En total, s’han rebut a Catalunya 11.559 notificacions d’esdeveniments adversos després de la vacunació contra la covid-19, que significa una taxa global de 83 casos per cada 100.000 dosis administrades. Segons les dades del Departament de Salut de la Generalitat, el 60% de les notificacions han provingut de Pfizer, ja que ha estat la més posada a la població; seguida d’AstraZeneca, Moderna i Janssen.

«Si tenim aquests senyals de causa-efecte, estem obligats a valorar si aquesta relació existeix», afegeix Bonet. Tots els senyals notificats es registren en una base de dades nacionals que després passa a l’àmbit internacional i són valorades pel PRAC (Comitè Europeu de Farmacovigilància), que avalua si aquelles sospites de causa-efecte són reals. «Si la relació és certa, cal dissenyar una estratègia per prevenir o minimitzar», comenta Bonet. El PRAC ha publicat fins ara setze informes relacionats amb la covid-19 i els esdeveniments adversos amb les vacunes des de l’alteració de la menstruació fins a altres reaccions com febre, mal de cap, miàlgia, fatiga, malestar, trastorns cardiovasculars, nàusees, calfreds i astènia.

Del total d’esdeveniments adversos de la vacuna notificats a Catalunya, 450 casos es relacionen amb trastorns del cicle menstrual. Els més freqüentment notificats han estat trastorns menstruals inespecífics, amenorrea, hemorràgia menstrual intensa, menstruació irregular, hemorràgia intermenstrual, dismenorrea i endarreriment de la menstruació. El juliol passat es va publicar el setzè informe del PRAC, que exemplifica clarament les dues causes més relacionades amb la vacuna: la desaparició de la menstruació i un sagnat més abundant. El PRAC afirma a l’informe que no hi ha prou evidència científica per establir una relació causal entre les vacunes i la falta de la menstruació. Pel que fa al sagnat abundant, s’està revisant tota la informació disponible per poder arribar a una conclusió. Segons Bonet, hem de poder argumentar si aquest efecte és causat per la vacuna o hi ha altres motius. «Hem patit situacions estressants durant la pandèmia i podrien explicar aquesta desregulació menstrual, ja sigui per la pèrdua de la feina, o per haver d’estar tancats a casa».

A la Catalunya central, concretament al Bages, també hi ha hagut casos relacionats amb l’alteració de la menstruació després de l’administració de la primera o segona dosi. Tal com ho expliquen testimonis (vegeu les declaracions més amunt), tot i que s’han vist afectades, no ho han notificat a cap portal de salut català ni estatal.

Elena Pérez, navarclina de 25 anys. Va agafar la covid el maig del 2021, fet que va causar-li l’avançament de la regla. Tot i això, explica que un cop vacunada, després de la primera dosi amb Pfizer, els dolors menstruals han sigut terribles, igual que el mal de cap i el dolor lumbar que té de tant en tant.

Bika Soler, bagenca de 20 anys. Explica que va ser vacunada per Janssen a la primera dosi i Moderna a la segona. «Abans de la vacunació solia tenir molt dolor durant la menstruació, però després de l’administració de la segona dosi el dolor ha canviat pels dies previs a la menstruació». També explica que ara la regla és molt menys abundant.

Maria Lasheras, balsarenyenca de 28 anys. Comenta que tenia una menstruació força normal, però, després de l’administració de la segona dosi amb Pfizer, és desmesurada la quantitat de sagnat que té. «Abans solia durar-me entre quatre i cinc dies, i ara s’ha allargat fins a vuit. Tinc clar que no em posaré la tercera dosi per por que vagi a més», afegeix.