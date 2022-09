El parc agrari de Montserrat ensenya els ramaders a tallar bé la carn

El parc agrari de Montserrat inicia cursos de formació per als veïns dels municipis de l'entorn de la muntanya que hi estiguin interessats, i el primer serà de manipulació càrnia. Es dirigeix, principalment, a pastors i ramaders interessats en la venda directa de carn. És previst que s’inicïi aquest dimecres i acabi el 2 de novembre, i es farà a la nova sala d'especejament El Tall, a Marganell.

El Tall, la sala de desfer del Parc Rural del Montserrat, inicia la seva activita. L'objectiu és que si els pastors i ramaders aprenen o milloren la tècnica de tallar la carn puguin treure una millor rendibilitat econòmica de les explotacions i contribuir a la dinamització agrària del territori.

La formació és previst que comenci aquest dimecres, 14 de setembre, i que acabi dimecres 2 de novembre. Constarà de set sessions. La primera anirà a càrrec de l’experta en salut pública, Maria Josep Gispert, i abordarà aspectes vinculats amb la higiene i la manipulació de la indústria càrnia. La segona i tercera jornades les impartiran Elsa Lloret i Núria Panella, dues expertes de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA). Explicaran com s’ha de fer l’envasat i la conservació de la carn, així com els processos de maduració de la carn de vedella. Els encarregats de les quatre últimes sessions seran Cesc i Montse Ribalta, de Ribalta Carnissers, i Agustí Quintana, tècnic de l’IRTA. En aquestes classes, s’instruirà els assistents a fer pràctiques amb la serra, així com a especejar i preparar la carn de vedella, xai, cabrit i pollastre.

L’espai està situat a Marganell, al Bages, i ha costat uns 100.000 euros, que han estat cofinançats per la Diputació de Barcelona i el fons FEDER. El projecte l’ha impulsat el Parc Rural del Montserrat i l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), gràcies al BCN Smart Rural, que lidera la Diputació de Barcelona.