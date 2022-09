«Cal dignificar les feines vinculades a la gestió del bosc»

Míriam Piqué, responsable de gestió forestal sostenible del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, ubicat a Solsona, posa en relleu la necessitat de dignificar feines com les de pagès, ramader o treballador forestal, per garantir la gestió dels boscos.

Com ha de ser la gestió forestal, tenint en compte el risc de grans incendis?

Sobretot hem d’avançar cap a boscos que siguin més madurs, amb les capçades al màxim elevades possible i el sotabosc net, per tal d’evitar que les flames es propaguin més fàcilment. D’altra banda, tenim els boscos més estressats per la sequera. Una forma de contrarestar l’estrès hídric és reduir la densitat d’arbres, per tal afavorir el seu creixement.

En aquest sentit, quins criteris han de seguir les rompudes?

Hi ha zones on són molt desitjables les rompudes i la creació d’espais oberts que redueixin el risc dels grans focs. Els incendis no avancen a l’atzar, tenen patrons de moviment, per tant, cal tenir identificades aquelles àrees on són més estratègiques i prioritàries les rompudes. En aquest àmbit, els responsables del Departament d’Acció Climàtica haurien d’establir unes directives clares.

Qui ha d’assumir la responsabilitat de la gestió forestal?

El bosc és un espai on conflueixen diferents interessos, els dels pagesos, experts, polítics... Tothom se’l sent seu i molts usuaris desconeixen que el bosc té un propietari, però, per altra banda, també hi ha propietaris que no són conscients que tenen un bosc que cal gestionar. Tot i que a vegades és difícil impulsar accions, tenint en compte la inversió que suposa. En aquest sentit, l’administració hauria de garantir ajuts que afavorissin la gestió.

Un altre dels reptes és garantir la presència de pagesos i ramaders.

Tenim una necessitat molt gran de pagesos i ramaders, disposats a tenir cura del territori, però també de treballadors forestals, que s’ocupin de tallar la fusta dels boscos. En altres països, són professions dignificades, que requereixen estudis, però, a casa nostra, encara cal treballar perquè els joves ho concebin com una alternativa interessant.