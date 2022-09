Cardona celebra la tercera jornada del corre de bou amb el protagonisme de les penyes

La plaça de bous de Cardona va aplegar ahir a la tarda unes 800 persones en la tercera jornada del corre de bou, que va tenir un clar protagonisme de les penyes taurines. La d’ahir va ser la darrera jornada, que va comptar amb la participació del públic més local, després d’un concorregut cap de setmana en què es van vendre 2.800 entrades. La sessió d’ahir, que va oferir més de dues hores d’espectacle, es va saldar amb un ferit lleu, amb una rascada a la cama, que va rebre l’atenció dels equips mèdics desplegats i, posteriorment, va ser donat d’alta.

L’acte va començar amb un sentit homenatge a Isaac Martínez, membre de la penya del Calaixó, que va morir el passat 30 d’abril en un accident de trànsit. Després d’unes paraules en record seu, el públic va oferir un càlid aplaudiment al llarg d’un minut, que va ressonar en una plaça pràcticament plena, com abans de la pandèmia. Enguany, el tradicional corre de bou ha deixat enrere les restriccions covid, que l’any passat van limitar l’aforament a les grades, i ha recuperat la normalitat.

L’acte va començar amb el primer bou, que va sortir encaixonat de la plaça, provocant l’emoció del públic. De seguida, es van poder veure els salts i les filigranes dels més atrevits, que deixaven la corda dels laterals per acostar-se al màxim al bou i, després, esquivar-lo. En el cas d’aquest primer animal, els mossos de la plaça van haver de forçar la seva retirada a través d’una corda que li van lligar a les banyes.

En total, es van poder veure desfilar sis bous i vaquetes, en una jornada que va estar clarament protagonitzada per les penyes taurines del poble. Durant la primera part, van actuar les penyes del Calaixó, les Barreres i els Brewers, mentre que en la segona part ho va fer la penya femenina de la Corneta i, posteriorment, van sortir les vaquetes per oferir un corre de bou per al públic general. En aquesta ocasió, l’espectacle no va comptar amb exhibicions de toreig, fet que va traslladar l’atenció en les colles locals.

El regidor de Festes de l’Ajuntament de Cardona, Salvador Campos, valorava positivament l’afluència de públic que han aplegat les jornades del corre de bou. «Després d’un temps marcat per la pandèmia, es detecta en l’ambient les ganes que hi havia de viure la tradició amb plenitud», posava en relleu, mentre animava els cardonins a participar en els actes de Festa Major dels pròxims dies, com ara el corre de bou infantil o la cercavila de bous infantils.