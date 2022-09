Artés celebrarà el cap de setmana de l’1 i 2 d’octubre la 27a edició de la Festa de la Verema del Bages. D’aquesta manera, després de dos anys marcats per les limitacions degut a la pandèmia de la covid-19, enguany la festa es podrà celebrar amb total normalitat. La Plaça Major (més coneguda com a plaça Vella) d’Artés tornarà a ser epicentre de la festa, sense restriccions ni límits d’aforament. Amb això, l’organització confia tornar a rebre milers de visitants en un dels esdeveniments més multitudinaris a l’entorn de la cultura de vi de la DO Pla de Bages. Enguany, la festa comptarà amb més elaborador de vi que mai.

Com és habitual, el dijous 29 de setembre la Festa de la Verema del Bages viurà un preludi amb el Nocturna Vinum, que se celebrarà a diferents poblacions bagenques. La inauguració de la festa, que és itinerant, es farà enguany el divendres 30 de setembre a Sant Fruitós de Bages, concretament a l’entorn del museu municipal La Memòria de la vinya i el vi.

Més elaboradors que mai a la plaça Vella

Degut a la covid, la Festa de la Verema del Bages ha aplicat restriccions els últims dos anys, que han afectat al desenvolupament habitual de la festa amb menys estands, limitació d’accés a la Plaça Vella o places reduïdes als tastos. Enguany, en canvi, diumenge a la plaça hi haurà més productors de vi que mai: La DO Pla de Bages ha crescut en iniciatives i és prevista la participació de 15 cellers, als quals s’hi afegeixen 4 viticultors que no compten amb celler propi; l’activitat a la plaça serà de lliure accés i sense restriccions i Artés s’omplirà d’activitats, artesania i comerç al carrer durant el cap de setmana 1 i 2 d’octubre.

Després de dos anys d’absència, una de les activitats més sol·licitades entre els més menuts, i no tant menuts, l’aixafada popular de raïm, tornarà a celebrar-se amb absoluta normalitat diumenge al migdia a la Plaça Vella d’Artés. Degut a que enguany la verema s’ha hagut de celebrar molt d’hora, no s’anirà a la vinya a buscar el raïm, sinó que qui ho desitgi podrà aixafar raïm per a després tastar-lo.

Tastos guiats per conèixer vins del territori

La festa d’enguany consolida la incorporació de diferents tastos guiats per reconegudes sommeliers en el si de la programació. Se’n celebraran quatre al llarg del cap de setmana, amb diferents temàtiques i maridatges, amb l’anomenat Tast a cegues, com a proposta més original i destacable. Les sommeliers Irene Cozas (dissabte) i Anna Castillo (diumenge) seran les encarregades de dirigir aquestes degustacions de vins dels diferents cellers i elaboradors que formen part de la DO Pla de Bages. Les inscripcions es poden realitzar a www.festaveremabages.cat.

Tot plegat es complementarà amb una àmplia oferta cultural i lúdica, amb actuacions musicals, tastos gastronòmics de proximitat, demostració d’oficis artesans, actuacions de carrer i un llarg etcètera. També hi haurà activitats per a tota la família. A l’esdeveniment firal s’hi afegeix l’oferta comercial del municipi, atès que hi haurà botigues obertes i al carrer Rocafort durant tot el cap de setmana. Els restaurants del municipi també hi prendran part oferint tapes gastronòmiques el dissabte al vespre, en l’anomenat Tastos amb ritme. El programa de la festa es pot consultar a la pàgina web www.festaveremabages.cat

La Festa de Verema del Bages compta amb l’Ajuntament d’Artés, la DO Pla de Bages, la Confraria de Vins del Bages, la Ruta del Vi de la DO Pla Bages, la Unió de Botiguers d’Artés (UBA) i el Cicle Formatiu de Grau Mig d’Olis d’Oliva i Vins de la Vedruna. També té el suport de la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el fons FEADER.