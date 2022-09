Santpedor donarà aquest cap de setmana el tret de sortida a la Fira de Sant Miquel que viurà el plat fort el diumenge 25 de setembre amb la tradicional Fira de productes naturals i ecològics amb músics i artistes al carrer. Un any més els el barri antic s’omplirà d’activitat amb productes naturals, artesania, regals, cultura i música. L’Ajuntament de Santpedor aposta aquest any per un programa amb moltes propostes culturals, musicals i amb molt protagonisme de la cultura popular de Santpedor.

Entre les propostes en destaquen el concert d’Electrobacasis, una aposta trencadora que interpreta música moderna amb orquestra de corda juntament amb un DJ dalt de l’escenari, i l’espectacle teatral ‘La dona del tercer segona’, a càrrec del a coneguda actriu Àurea Márquez. Les dues activitats són de pagament i les entrades es poden aconseguir a l’Ajuntament i a codetickets. El Convent de Sant Francesc acollirà l’exposició VI_suals i es farà un tast de vins Picapoll amb la col·laboració de la DO Pla de Bages.

Durant el cap de setmana del 23, 24 i 25 de setembre també hi haurà concerts, activitats i servei de menjar i beguda tant a l’espai de Foodtrucks ubicat a Cal Llovet com a la Taverna Popular de la Fira, a la placeta del Born i gestionada per l’Ateneu Popular Ca la Teia.

La música al carrer és un dels atractius de la Fira de Sant Miquel, i el termini per participar al concurs encara està obert. Hi poden participar músics de qualsevol estil i format i opten a premis en metàl·lic. Un any més l’Ajuntament també ha impulsat el concurs de fotografia a Instagram de la Fira de Sant Miquel per a promoure aquesta activitat a les xarxes socials.