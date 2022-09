«Les rompudes en zones estratègiques per prevenir els incendis són prioritàries»

El subdirector general de Boscos de la Generalitat, Enric Vadell, explica que a l’hora d’avaluar la viabilitat d’una actuació de gestió forestal entren en joc diferents normatives, motiu pel qual sovint el procés s’allarga en el temps. En aquest sentit, reconeix la necessitat d’alleugerir les traves burocràtiques, sobretot en l’àmbit del plantejament urbanístic, però afirma que les rompudes en àrees estratègiques per la prevenció d’incendis són prioritàries.

Quins són els criteris a l’hora d’autoritzar actuacions de gestió forestal, com ara les rompudes o el canvi d’usos en el sòl?

Normalment, es tenen en compte criteris tècnics, com ara la coberta forestal, les espècies protegides o l’orografia del terreny, a l’hora de donar llum verda a una determinada actuació. El procediment consisteix a demanar autorització al Departament d’Acció Climàtica, que s’encarrega d’elaborar diferents informes en funció de les característiques del terreny. Per exemple, es pot arribar a demanar una valoració a Cultura, en el cas que en el sòl es trobin restes arqueològiques.

Els propietaris forestals assenyalen que un dels informes que té més pes és l’urbanístic.

L’informe urbanístic acaba sent determinant, ja que els ajuntaments tenen competències en la planificació urbanística municipal. Els propietaris forestals sovint topen amb una normativa que defineix grans zones com a sòl de protecció forestal on no es permet la intervenció per crear espais agrícoles. En aquest sentit, caldria que el planejament urbanístic tingués en compte les necessitats reals del sector de la pagesia a l’hora de definir els usos del sòl rústic.

D’altra banda, el sector de la pagesia denuncia una excessiva burocràcia que impedeix tirar endavant actuacions de gestió forestal.

És cert que els tràmits no són automàtics. El procediment és llarg perquè hi entren en jocs diferents organismes que elaboren els seus informes envers l’acció requerida. És un tema legislatiu que convindria abordar per donar més facilitats. No obstant això, també és important que s’analitzi amb cura la necessitat de dur a terme una rompuda forestal, ja que aquestes només tenen sentit quan al darrere hi ha una activitat agrícola capaç de gestionar la terra. Si mirem les xifres, l’any 2021 a Catalunya es van demanar 1.469 rompudes, en un total de 1.136 hectàrees, mentre que a la Catalunya Central se’n van sol·licitar 623, en un total de 530 hectàrees.

En el cas de les àrees cremades, quines possibilitats hi ha de recuperar espais agrícoles?

En primer lloc, cal tenir en compte que l’any 2003 es va publicar una llei estatal que limita les actuacions en terrenys cremats durant un període de trenta anys. A la pràctica, significa que no es poden transformar per usos agrícoles, urbans o industrials. En el fons, la regulació té l’objectiu de preservar el medi, però afecta directament la recuperació de terrenys agrícoles en espais cremats. D’aquesta forma, a Catalunya, es va impulsar una modificació de la llei, per tal de poder fer una excepció en aquelles àrees on es vol actuar per prevenir els incendis.

Quines són les accions de prevenció que s’impulsen des del Departament d’Acció Climàtica?

Una de les principals actuacions que es contemplen és el manteniment d’espais oberts i discontinus en el paisatge. De fet, a Catalunya, tenim 32 zones, a les quals anomenem Perímetre de Protecció Prioritari (PPP), que corresponen a determinats punts on els incendis presenten un mateix comportament. En aquest sentit, quan se sol·licita una rompuda en una d’aquestes zones, la petició esdevé prioritària, sempre que aquesta sigui viable.

Quin és el plantejament de futur per millorar la gestió forestal?

El Departament ha elaborat enguany un pla de xoc per prevenir els incendis, tenint en compte que, en els pròxims quatre anys, rebrem més fons Next Generation, que ens permetran impulsar un paquet de mesures vinculades a la prevenció. Aquestes inclouen un augment d’ajuts per als propietaris forestals que vulguin impulsar accions de gestió forestal als seus boscos. També tenen en compte la modernització del sistema d’alertes sobre el risc d’incendi, que ajudarà a accelerar la intervenció dels Bombers i dels altres cossos d’emergències.