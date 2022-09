La secció local d'Esquerra Republicana a Sant Fruitós de Bages ha escollit Àdria Mazcuñan i Claret com a candidata a l'alcaldia per les properes eleccions municipals del 2023. En una sessió assembleària, la militància ha reelegit Mazcuñan perquè continuï encapçalant el projecte republicà al municipi durant els pròxims quatre anys.

Alcaldessa de Sant Fruitós des del 2020 per un pacte entre ERC, JxSF i PSC, Mazcuñan ha agraït la confiança i suport de la militància i s'ha mostrat il·lusionada per tenir l'oportunitat de poder continuar treballant pel municipi. "Vull renovar l'alcaldia per poder consolidar tota la feina feta durant aquests anys i poder continuar treballant amb i per a les persones", ha afirmat.

Aquesta serà la tercera ocasió que Mazcuñan encapçalarà la llista republicana. La primera vegada ho va fer el 2015 quan va entrar a l'Ajuntament com a portaveu del Grup Municipal d'ERC.