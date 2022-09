El sector agrari reclama més facilitats per gestionar el bosc i evitar grans incendis

El sector de la pagesia de la Catalunya Central reclama més facilitats per dur a terme una bona gestió forestal davant el risc d’incendis com el que s’ha viscut aquest estiu a la comarca del Bages. Els representants d’Unió de Pagesos posen de manifest la necessitat d’agilitar els tràmits a l’hora d’impulsar actuacions com les rompudes o el canvi d’usos dels terrenys, que afavoreixin la consolidació d’un paisatge mosaic. També indiquen la importància de rendibilitzar els recursos del bosc a partir de l’aprofitament energètic de la biomassa, per tal de propiciar que els propietaris forestals plantegin plans de millora per als seus boscos, tenint en compte que el 80% de la superfície forestal de Catalunya és de propietat privada.

La coordinadora d’Unió de Pagesos a la Catalunya Central, Rosa Calsina, destaca la transformació que ha experimentat el paisatge en els últims cinquanta anys, amb l’increment de la superfície forestal davant de la pèrdua d’explotacions agrícoles i ramaderes. En aquest sentit, posa en relleu la necessitat «d’ajustar les normatives a les necessitats actuals a l’hora de fer aclarides o recuperar antics espais de conreu amb l’objectiu de frenar la formació de masses forestals més propenses a la propagació del foc». Calsina critica que hi ha una «burocràcia excessiva» que provoca que els propietaris forestals es facin enrere a l’hora d’impulsar plans de gestió en les seves finques per millorar la salut dels boscos.

De fet, el gerent de la Federació Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals Boscat, Jordi Terrades, constata que, en els últims anys, s’ha endurit la normativa que regula l’execució de tasques de gestió forestal. Per tal de tirar endavant un canvi d’ús en el sòl, explica que, a partir de les tres hectàrees, ja es requereix una valoració ambiental, «un tràmit que suposa unabper part dels propietaris». A més, assenyala que un altre «gran escut» és la normativa urbanística municipal. «A vegades els propietaris han superat tots els tràmits amb els informes favorables i, al final del procés, es troben que el plantejament urbanístic no contempla el canvi d’usos en el sòl», denuncia. Davant de les traves burocràtiques, reclama que es simplifiqui la normativa per tal que es puguin completar els projectes de recuperació de terres.

La rendibilitat de la fusta

Terrades explicita que existeixen dues vies per tal de realitzar accions en el bosc: redactar un pla tècnic de gestió forestal o bé demanar autorització per fer una rompuda al Departament d’Acció Climàtica. «Avui en dia», apunta Terrades «qualsevol d’aquests dos camins s’ha complicat pel fet d’haver de superar una valoració ambiental, que comporta haver de pagar unes taxes molt altes». Per aquest motiu, indica que molts propietaris desisteixen abans d’impulsar qualsevol acció per millorar el benestar dels seus boscos, «i encara més tenint en compte que, amb el preu de la fusta, no es paga el cost de la rompuda».

«El moviment de terres sol tenir un cost elevat, tot i que sempre dependrà del tipus de bosc i de la zona, però, en general, el propietari ha de posar-hi diners, i tardarà anys a recuperar la inversió, ja que es necessita un temps per estructurar el terreny, abocar-hi els adobs i madurar la terra abans que el camp sigui productiu», explica Terrades. En la mateixa línia, el responsable de boscos d’Unió de Pagesos, Josep Rius, assegura que, en molts casos, el balanç surt negatiu, fet que provoca que molts propietaris forestals es tirin enrere a l’hora d’impulsar qualsevol acció de millora. Per aquest motiu, considera que l’aposta de l’administració per aprofitar l’energia renovable de la biomassa hauria de ser clara «per garantir la rendibilitat dels recursos del bosc».

Rius subratlla que, malauradament, «l’administració ha desaprofitat moltes oportunitats a l’hora de construir hospitals, escoles o residències amb aquest recurs». «No hem fet els deures», afirma, «i la prova són els grans incendis que s’han viscut aquest estiu, que s’han propagat amb una virulència que espanta els cossos professionals». En comptes d’aprofitar la riquesa que ofereixen els boscos, Rius assenyala que «s’han abandonat, només els recordem quan cremen». D’aquesta forma ressalta que cal conscienciar a la ciutadania sobre la necessitat d’impulsar rompudes en zones estratègiques, «perquè si no actuem, existeix el risc de viure grans incendis».