L'Ajuntament de Súria ha demanat una subvenció dels fons europeus Next Generation per rehabilitar l’edifici de Cal Ton Bató, ubicar-hi dos habitatges socials a les plantes superiors i condicionar la planta baixa com a local per a activitats comercials o culturals. L’històric immoble del Poble Vell, de propietat municipal, és buit des de fa dècades i es troba en un estat de conservació precari.

El projecte de rehabilitació de Cal Ton Bató ha estat encarregat i aprovat enguany per l’actual equip de govern municipal. L’objectiu principal és recuperar Cal Ton Bató com a nou element per a la dinamització del nucli antic surienc i la promoció d’habitatges socials. L’edifici, ubicat al davant de l’Església del Roser, té una superfície total de 366,17 metres quadrats. Els dos habitatges de Cal Ton Bató disposaran d’una sala-cuina, dos dormitoris i un bany. La rehabilitació de l’edifici inclourà la reconstrucció de totes les plantes, la coberta i els accessos interiors, respectant la fesomia exterior de l’immoble. Aquesta iniciativa forma part del conjunt d’accions destinades a revitalitzar el barri del Poble Vell amb habitatges de qualitat, i a tenir un parc públic d’habitatges socials a Súria, el reglament del qual s’aprovarà en la propera sessió del Ple Municipal. L’edifici de Cal Ton Bató és de propietat municipal des de l’any 1993. Tot i estar deshabitat des de fa dècades, en algunes edicions de la Fira Medieval d’Oficis s’havien obert els baixos de l’immoble als visitants, però el seu progressiu deteriorament va portar al seu tancament definitiu. Posteriorment, l’edifici va patir un esfondrament parcial de la teulada l’any 2017. Arran d’aquest fet, que no va provocar danys personals, els serveis tècnics municipals van portar a terme una intervenció general per tal de preservar l’estructura de l’edifici.