L'ICS de la Catalunya central celebra una jornada de recerca i docència

L’ICS Catalunya Central ha celebrat aquest dimecres la XI Jornada de Recerca i Docència, en què s’ha acomiadat les residents d’infermeria formades durant els darrers dos anys de pandèmia en els centres de salut del territori. L’acte ha tingut lloc al Mas Urpina d’Ampans, a Sant Salvador de Guardiola, i ha servit per reivindicar l’especialitat d’Infermeria Familiar i Comunitària i per posar en valor l’aposta que fa la institució per la formació d’especialistes.

Han inaugurat la Jornada la gerent de l’ICS Catalunya Central, Anna Forcada; la coordinadora docent de l’especialitat d’Infermeria Familiar i Comunitària, Cristina Ojeda; la responsable de l’ASSIR Bages-Solsonès, Nayade Crespo; i la infermera especialista en Salut Mental Rosa M. Pujol. Forcada ha destacat la tasca que s'espera dels i les residents en un moment de “crisi de les especialitats més globals i generalistes”, de la infermeria i la medicina. “Heu de ser motor de treball i canvi dins els equips d'atenció primària”. També ha expressat el desig que dels treballs de recerca “en surti alguna tesi doctoral i vinculació amb les universitats del territori, per poder dur a terme els vostres estudis”.

Les vuit residents de la Unitat Docent Multiprofessional de l’ICS Catalunya Central han presentat els seus treballs finals de recerca: “Formació de professionals d’infermeria per a la detecció de risc cardiovascular a través de les plaques d’ateroma, utilitzant l’ecografia en atenció primària”, de Verónica Rodríguez, Inmaculada Ruíz i Nerea Tellechea; “Estat global de la infermeria de pràctica avançada i la seva situació actual”, de Rosario Fernández, Andrea García, Victoria López i Emi Camprubí; i “Canvi d’acenocumarol per mantenir estable l’índex internacional normalitzat”, d’Imma Cadafalch i Carmen M. González.

A banda, a l’acte també hi eren convidades residents d’Infermeria d’altres especialitats que s’han format a les unitats docents de Ginecologia i Obstetrícia, i de Salut Mental de la Catalunya Central. Han presentat els treballs “Estudi per a l’avaluació de l’eficàcia d’un programa d’atenció i seguiment a dones que han tingut una pèrdua gestacional de 1r trimestre”, de Lorena Fariñas, Anna Güell, Paula Martín, Maddi Telletxea i Mireia Vilageliu; “Programa d’activació conductual amb exercici físic per a pacients amb depressió lleu o moderada”, de Rosa M. Pujol; i “Estudi longitudinal sobre els efectes de l’ús de la copa menstrual i altres productes d’higiene menstrual”, de Lucía Álvarez, María Estébañez, Claudia Esteban, Noelia Montero i Laura Redondo.

Posteriorment, les residents han explicat les seves experiències en rotacions externes, és a dir, en altres unitats de centres sanitaris d’arreu de l’estat, entre les quals hi ha la Unitat de Cremats de l’Hospital Virgen de la Arrixaca de Múrcia, la Unitat de Peu Diabètic de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, el Centre d’Atenció Primària del Centre Penitenciari de Lledoners (Bages), i la Unitat de Coordinació d’Infermeria de Castelló de la Plana.

La cloenda de la Jornada ha anat a càrrec del cap d’estudis de la Unitat Docent de l’ICS Catalunya Central, Joan Deniel, que ha encoratjat les residents a publicar els seus projectes de recerca i a presentar-los a beques i premis d’investigació per tal de poder-los tirar endavant. Deniel també ha recordat que “durant els 13 anys d’existència de la Unitat Docent Multiprofessional de la Catalunya Central hem format més de 200 metges i metgesses i una trentena d’infermeres”. Per la seva banda, la directora del Servei d’Atenció Primària del Bages-Berguedà-Moianès, Elisabet Descals, ha destacat la “qualitat i excel·lència” dels projectes presentats durant la Jornada, alguns dels quals són pioners a Catalunya, i ha remarcat la situació de transformació del sistema sanitari: “El futur de l’atenció primària depèn de vosaltres, teniu molt de pes en aquest canvi. Hem d’aprofitar la vostra embranzida”, ha dit a les residents.

Durant la Jornada també hi ha hagut temps per prendre consciència del cos i de l’entorn, i de tastar productes elaborats per treballadors d’Ampans en una sessió entre vinyes dinamitzada per l’especialista en benestar emocional Ester Bach.