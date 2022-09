Sallent ha programat per a aquest cap de setmana dues visites guiades al patrimoni local. D’una banda, divendres es podrà visitar Ca l’Arau, un edifici modernista privat de principi del segle XX dissenyat per l’arquitecte barceloní Alexandre Soler i March, que s’ha restaurat. Es podrà veure gratuïtament a les 7, a 2/4 de 8, a les 8 i a 2/4 de 9 del vespre. D’altra banda, dissabte es faran dues sessions, a les 10 i a les 11 del matí, per conèixer de prop la fàbrica de Cal Berenguer, a Cabrianes. Es visitaran les oficines de l’antiga fàbrica tèxtil, la sala de filatura, la sala del motor, la turbina, el taller i la nau central.