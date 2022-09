La consulta de les vaquetes torna a dividir Santpedor: aquests són els arguments

Santpedor es prepara per tornar a votar aquest diumenge si recupera la festa de les vaquetes o no, enmig d’un ambient marcat per la forta divisió entre partidaris i opositors. El municipi ja es va expressar en contra de mantenir aquesta festa l’any 2019 per només 46 vots de diferència, però ara hi haurà una segona oportunitat per manifestar-se després que un grup de veïns presentés més d’un miler de signatures per tornar a celebrar una consulta popular. La repetició de la votació ha accentuat la tensió entre els veïns que rebutgen l’activitat i els que volen reincorporar-la com un acte més de la Festa Major.

Arguments a favor

Per una banda, els membres de la comissió promotora de la consulta es mostren esperançats davant la possibilitat de recuperar una festa que consideren «imprescindible» dins la Festa Major del poble i «desmarcada» de qualsevol maltractament animal. Aquestes són les seves raons per defensar la festa:

Complim la llei

Un dels seus principals arguments és que l’acte estava regit per la llei de regulació de les festes tradicionals amb bous de l’any 2010, que preveu una sèrie de protocols abans que les vaquetes entrin a la plaça, com ara la supervisió d’un veterinari. En aquest sentit, consideren que el debat animalista s’hauria de traslladar al Parlament de Catalunya, que fins ara avala aquest tipus d’espectacles taurins en diferents municipis catalans.

Ens avalen 40 anys

Els defensors de les vaquetes assenyalen que, en el transcurs de l’acte, s’evita qualsevol comportament intrusiu cap a l’animal i s’impedeix l’entrada a les persones que puguin presentar condicions desfavorables per la participació, com ara estar sota els efectes de les drogues. En aquest sentit, asseguren que els avalen 40 anys sense cap expedient sancionador.

Té molt èxit al poble

Una altra de les raons que assenyalen per mantenir la festa és la seva capacitat de convocatòria, atès que entorn de la plaça del Sindicat s’han arribat a reunir més de dos mil espectadors. D’aquesta forma, consideren que és injust suprimir un dels actes més multitudinaris de la Festa Major.

Atrau els més joves

Un dels motius de pes que els impulsa a defensar les vaquetes és l’atractiu que genera entre la gent jove. De fet, recorden que la festa es va introduir al poble l’any 1981 amb l’objectiu de crear un acte que fomentés la participació del jovent en la Festa Major. Un propòsit que, segons afirmen, es va complir amb escreix.

Té unes tradicions

També expliquen que, al llarg dels quaranta anys d’història, les vaquetes han generat una sèrie d’actes i tradicions al seu entorn. Posen l’exemple de les penyes de Santpedor que, en els seus orígens, afirmen que es van crear en motiu de la festa de les vaquetes.

Arguments en contra

Per una altra banda, els veïns de Santpedor que es manifesten contraris a la recuperació de l’activitat, agrupats en la Plataforma No a les Vaquetes, consideren que la festa no representa els valors que volen ser com a poble i obren la possibilitat de destinar els diners públics que s’invertien en les vaquetes a algun acte de caràcter «més integrador i respectuós amb els animals».

No ens representa

Els membres de la Plataforma No a les Vaquetes consideren que la festa de les vaquetes no representa els valors que volen defensar com a poble, «en ser poc respectuosa amb els animals». Asseguren que, mentre les vaquetes estan a la plaça, «se les exposa a una situació d’estrès, por i patiment, que no és en cap cas justificable».

El cost no compensa

Un dels arguments que posen en relleu és que el cost de celebrar les vaquetes varia d’uns 7.000 a 10.000 euros en funció de l’any. En aquest sentit, consideren que aquests diners públics s’haurien d’invertir a ampliar l’oferta cultural a Santpedor durant la Festa Major i la resta de l’any, en actes en què tot el poble se senti interpel·lat a participar.

Hi ha alternatives

També assenyalen que, en les últimes festes majors, s’ha demostrat que el públic participa de forma activa en altres esdeveniments culturals. En aquesta línia, consideren que es podria crear un acte alternatiu, a la mateixa plaça del Sindicat, on se simulessin les vaquetes amb capses de cartó o es demanés la participació del bestiari del correfoc.

La tradició es curta

Els integrants de la plataforma subratllen que, a Santpedor, a diferència d’altres municipis on la festa fa segles que està arrelada, es va implantar fa quaranta anys. D’aquesta forma, consideren que la tradició «no té prou pes» com a argument per a defensar que es mantingui l’acte.

Perilla la seguretat

Per últim, exposen que la festa pot suposar un perill per la seguretat dels participants. Si bé reconeixen que no hi hagut cap accident remarcable, afirmen que el recinte on se celebrava no està prou preparat.