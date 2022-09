La Festa Major d’Avinyó omplirà la població de música, cultura, tradició i oci des d’aquest divendres fins dimarts, 20 de setembre. Després de dos anys de restriccions per la covid, enguany «es pot recuperar la normalitat en tots els actes i gaudir-ne plenament», tal com apunta l’alcalde, Eudald Vilaseca, al programa d’actes de la festa major. En aquest sentit, la regidora de Cultura, Helena Vilà, fa una crida a la participació: «que la gent surti al carrer i participi activament de les propostes, que són moltes i variades, per a tots els públics». Espais de carrer que havien quedat en desús per la pandèmia tornaran a tenir activitat aquests dies, per exemple el correfoc d’aquesta nit serà de nou itinerant pels carrers d’Avinyó, a diferència de l’any passat que va ser una mostra de foc estàtica; i el tradicional concurs de paelles de demà al matí recupera el format habitual, al passeig, amb dinar popular.

Enguany, els balls i concerts tindran un paper destacat amb les actuacions per exemple de Lildami o l’orquestra Selvatana, entre d’altres (vegeu pàgina 14). L’obra del grup de teatre d’Avinyó serà també un atractiu, i no hi faltaran activitats esportives i espectacles infantils i familiars, com ara «Quan no tocàvem de peus a terra», de Circ Pistolet, diumenge a les 6 al pati de l’Institut Escola Barnola; i «Ui quin cangueli», amb Xip Xap Teatre, dilluns a les 6 a la plaça Major. «L’oferta és àmplia i variada, pensada perquè totes les franges d’edat puguin gaudir de la festa major», remarca la regidora Helena Vilà. Aquesta és l’aposta de l’Ajuntament, que compta amb el suport d’entitats d’Avinyó. L’alcalde, Eudald Vilaseca, agraeix la seva col·laboració: «les activitats de les entitats són un puntal clau de la festa, per la seva qualitat, diversitat, i pel fet d’involucrar-hi molta gent, tant com a participants com en l’organització». Gegants i castells El tret de sortida es donarà aquesta nit, a les 10, de la mà dels gegants i nans d’Avinyó, que presentaran públicament la restauració del gegant vell, el Moro, que compleix 52 anys. «Els geganters tenien prevista una celebració especial el 2020, en motiu del 50è aniversari, però la covid ho va impedir, i aquest any aprofitant que s’ha renovat el gegant Moro inauguraran la festa major», explica Helena Vilà. Els gegants tornaran a sortir al carrer diumenge, quan seran els amfitrions de la trobada gegantera, amb cercavila a les 11 del matí des de la plaça Major, on ballaran a 2/4 d’1. Hi participaran 8 colles: Artés, Centelles, Moià, Navarcles, Navàs, Sallent, carrer de la Riera de Vic, i Avinyó. A part dels gegants, ballaran també els bastoners d’Avinyó. El folklore i la cultura popular serà present a Avinyó no només amb els gegants, nans i bastoners. També hi haurà castellers. L’exhibició de castells es farà demà a la tarda, a les 6 a la plaça Major, i comptarà amb la participació dels Tirallongues de Manresa, els Castellers de Santpedor i els Picapolls de la Gavarresa d’Artés. Tots els actes i horaris es poden consultar al web www. avinyo.cat.