Les vaquetes de Santpedor, que es van introduir al municipi l’any 1981, oferien tres sessions durant el cap de setmana de Festa Major, a la plaça del Sindicat, on s’havien arribat a reunir més de dos mil espectadors per veure com els membres de les penyes corrien davant de les bèsties i superaven proves.

L’espectacle consistia a deixar anar les vaquetes a la plaça mentre els participants es posaven al seu davant, tot intentant esquivar les seves escomeses. La tensió augmentava quan els més atrevits provaven de grimpar per un pal que s’instal·lava enmig de la plaça per endur-se el pernil que hi havia lligat a dalt de tot. Una altra de les proves animava a seure enmig de la plaça i romandre-hi al màxim de temps possible abans que l’animal forcés la fugida.

L’esdeveniment estava marcat per unes pautes que pretenien garantir el benestar dels animals, com ara la prohibició de tocar-los o agafar-los per les banyes o la limitació de no prolongar més de deu minuts la seva estada a la plaça.