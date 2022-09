La música és un ingredient essencial de la Festa Major d’Avinyó, amb concerts d’estils variats. L’actuació de la Tropical, dirigida als joves, enceta aquest divendres el repertori musical, a les 12 de la nit a la pista polivalent. Després, DD DJ.

Aquest dissabte, arribarà el plat fort amb el concert del raper Lildami, que és previst que atregui un nombrós públic, majoritàriament jove. Pujarà a l’escenari de la pista polivalent a les 12 de la nit, i després, DJ Òscar Nadal. I per al públic adult, també demà, ball amb Cafè Trio, a 2/4 d’11 de la nit al pavelló. I a la tarda, a 2/4 de 5 al passeig, Disc Rock Show. 40 anys de Ràdio Avinyó i el Pub Tani.

Diumenge, la protagonista serà l’orquestra Selvatana, amb l’audició de sardanes de les 5 de la tarda a la plaça Major, el concert de les 7 al pavelló, i el ball de les 11 de la nit. A més, com a novetat, diumenge a la tarda, hi haurà Brunch Electrònic amb DD DJ, a les 6 al pati del Centre Cívic Can Tutó.

Dilluns, el Grup Mil·lènium amenitzarà el ball-vermut de les 12 al passeig, el cafè-concert de les 4 al passeig, i el ball de confeti de les 10 de la nit al pavelló. I per al jovent, les versions de la Banda Neón seran un reclam a la pista polivalent, a partir de les 12 del a nit.

Dimarts, 20 de setembre, tancarà la festa el ball amb Josep Maria d’Avinyó, a 2/4 de 7 al pavelló.