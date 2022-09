Els veïns de Santpedor que es manifesten contraris a la recuperació de l’activitat, agrupats en la Plataforma No a les Vaquetes, consideren que la festa no representa els valors que volen ser com a poble i obren la possibilitat de destinar els diners públics que s’invertien en les vaquetes a algun acte de caràcter «més integrador i respectuós amb els animals».

NO ENS REPRESENTA

Els membres de la Plataforma No a les Vaquetes consideren que la festa de les vaquetes no representa els valors que volen defensar com a poble, «en ser poc respectuosa amb els animals». Asseguren que, mentre les vaquetes estan a la plaça, «se les exposa a una situació d’estrès, por i patiment, que no és en cap cas justificable».

EL COST NO COMPENSA

Un dels arguments que posen en relleu és que el cost de celebrar les vaquetes varia d’uns 7.000 a 10.000 euros en funció de l’any. En aquest sentit, consideren que aquests diners públics s’haurien d’invertir a ampliar l’oferta cultural a Santpedor durant la Festa Major i la resta de l’any, en actes en què tot el poble se senti interpel·lat a participar.

HI HA ALTERNATIVES

També assenyalen que, en les últimes festes majors, s’ha demostrat que el públic participa de forma activa en altres esdeveniments culturals. En aquesta línia, consideren que es podria crear un acte alternatiu, a la mateixa plaça del Sindicat, on se simulessin les vaquetes amb capses de cartó o es demanés la participació del bestiari del correfoc.

LA TRADICIÓ ÉS CURTA

Els integrants de la plataforma subratllen que, a Santpedor, a diferència d’altres municipis on la festa fa segles que està arrelada, es va implantar fa quaranta anys. D’aquesta forma, consideren que la tradició «no té prou pes» com a argument per a defensar que es mantingui l’acte.

PERILLA LA SEGURETAT

Per últim, exposen que la festa pot suposar un perill per la seguretat dels participants. Si bé reconeixen que no hi hagut cap accident remarcable, afirmen que el recinte on se celebrava no està prou preparat.