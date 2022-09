L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha aprovat per unanimitat en el ple municipal d'aquest dijous, una declaració institucional sobre el futur de les ADF on es demana que aquestes agrupacions disposin d'una regulació pròpia i es reconegui la tasca que realitzen arreu del territori.

Les Agrupacions de Defensa Forestal van ser creades l'any 1986 i són presents a 670 municipis catalans. Formades per més de 3.000 persones voluntàries, treballen per a la prevenció i l'extinció dels incendis forestals i duen a terme tasques de sensibilització i pedagogia. Alhora també són agents clau en altres situacions d'emergència com poden ser aiguats, ventades o nevades.

Des de la seva creació aquestes agrupacions s'han anat organitzant en funció de les necessitats de cada territori, i no disposen d'una regulació específica per treballar de manera coordinada en matèria de prevenció i gestió de les emergències.

La declaració aprovada demana que es reguli de forma legal el treball conjunt amb les administracions, es reconegui la seva important tasca i es redacti una legislació pròpia on es reguli el seu paper.

Durant el plenari s'ha recordat que Sant Fruitós de Bages ha patit un dels incendis més importants dels darrers anys al municipi aquest passat mes de juliol i les ADFs han estat una de les peces claus que van permetre la seva extinció.