La sala Cal Llovet de Santpedor acull fins a les 8 del vespre d'aquest diumenge la consulta popular per saber si la gent del poble vol que es recuperi la tradició de les vaquetes, present a Santpedor des del 1981, o si, per contra, pensa que ja està bé que el 2019 s'eliminés del calendari festiu del poble. Molta gent ha optat per anar a emetre el seu vot al migdia, la qual cosa ha generat cues de fins a 10 minuts, tal com ha explicat Francesc Puiggròs, que forma part del col·lectiu favorable a les vaquetes i de la comissió promotora de la consulta. Andrea Aguilar, de la plataforma No a les Vaquetes, també ha anat a votar. Malgrat les tibantors entre uns i altres, ambdós han assegurat que hi ha un bon ambient i que no hi ha d'haver problemes.

Personal de l'Ajuntament s'encarregarà de fer el recompte a les 8 del vespre. La votació es fa a petició dels favorables a les vaquetes i és a l'Ajuntament de Santpedor, format per ERC i Junts, a qui pertocarà decidir què es fa amb el resultat. Puiggròs fa notar que en el seu dia el consistori va assegurar que així ho faria; es a dir, que seria una consulta vinculant. Cal dir que, a diferència de la CUP i d'En Comú Podem, ni ERC, ni Junts ni tampoc Progrés Municipal han fet públic el seu posicionament. En la consulta que es va fer l'any 2019, en què el «no» va guanyar per 46 vots de diferència, Aguilar comenta que el poc marge (de 1.150 vots a 1.104) no va ser el problema sinó que l'Ajuntament no va fer els deures en el sentit d'anar al Parlament a treure Santpedor de la llista de pobles amb festes tradicionals amb bous. En no fer-ho, els favorables a les vaquetes, amb tot el dret del món, van fer una recollida de signatures per demanar una nova consulta emparant-se en la llei de consultes populars no referendàries del 2014, que és la que se celebra avui. Si guanya el «sí», d'aquí a dos anys els contraris a què es recuperin les vaquetes podran fer una nova consulta si així ho consideren i aconsegueixen el suport mínim. Si guanya el «no», i l'Ajuntament fa el tràmit al Parlament, serà definitiu. Si no ho fa, es pot convertir en la cançó de l'enfadós.