Sallent preveu tancar l’any tenint lligada l’empresa constructora que s’haurà de fer càrrec d’un projecte que per al municipi ha esdevingut històric, però també una urgència: el de la nova residència municipal per a gent gran. Fins i tot, abans d’acabar l’any es podrien arribar a veure les primeres obres per fer realitat un equipament en el qual es va començar a treballar fa dues dècades, però que encara en aquest mandat ha estat el gran projecte en tramitació, i ho serà en el proper en construcció. No en va, es tracta d’una actuació que suposarà una inversió de més de 7 milions d’euros.

En aquests moments, l’Ajuntament ja té obert el concurs de licitació, que es preveu que es resolgui al llarg del mes d’octubre, ja que les empreses que hi vulguin concórrer tenen de termini fins al 28 de setembre per presentar les seves propostes. Si els treballs comencen a finals d’any i no hi ha entrebancs, la nova residència podria estar a punt a les acaballes del 2024, ja que el termini de construcció previst és de 20 mesos i posteriorment caldria completar-ne l’equipament per poder-lo posar ja en servei.

El projecte s’ha tret a licitació per un import de 7.072.012 euros i el que preveu és la construcció d’un nou centre residencial ubicat a la zona de l’antiga Fàbrica Vella que tindrà una capacitat per a un total de 90 usuaris residents i de 30 de centre de dia. Amb una superfície d’ocupació aproximada de 1.000 m2 per planta estarà formada per un soterrani destinat a aparcament, manteniment i vestidors; una planta baixa que serà la de l’accés general, atenció a l’usuari i espais de treball intern; i tres plantes pis que seran les que pròpiament es destinaran als usuaris residents. Cadascuna d’aquestes tres disposarà de 13 habitacions dobles i 4 d’individuals amb bany propi, una zona comunitària principal (sala d’estar i menjador) i una terrassa. L’edifici es completarà amb una planta sota coberta destinada bàsicament a instal·lacions.

L’inici de les obres es produirà dues dècades després que l’Ajuntament adquirís els terrenys de la Fàbrica Vella ja amb la intenció de construir-hi el nou edifici, perquè ja llavors es posava de manifest l’obsolescència de l’actual residència municipal.

El que es portarà a terme té les bases en un avantprojecte que ja es va plantejar el 2008, però que no va culminar fins al setembre del 2016 amb l’aprovació inicial del primer text que es va sotmetre a votació. Era una proposta de l’equip de govern del moment, encapçalat per l’aleshores CiU, que no va tenir el suport d’ERC, principal partit a l’oposició, amb qui ja havia topat perquè era crític amb l’emplaçament pel risc d’inundabilitat que hi veia. Proposava canviar la Fàbrica Vella, propera al riu, per un espai propietat de la Sareb davant el pavelló o per l’àmbit de Cal Sala, però el govern va fer valer la seva majoria per tirar endavant la seva aposta per la Fàbrica Vella.

Amb aquest tràmit fet i amb els informes favorables requerits, només calia l’aprovació definitiva, amb la qual cosa l’Ajuntament preveia poder iniciar les obres aquell mateix any i enllestir-les el 2019. Però va sorgir un entrebanc inesperat que va retardar novament l’operació. Aquell desembre, l’estat va aprovar una modificació del reglament del Domini Públic Hidràulic, que enduria les restriccions sobre noves activitats (entre elles la construcció de noves residències) en les anomenades zones de flux preferent, en què «el corrent de l’aigua és més significatiu i pot provocar danys importants a béns i persones». La normativa posava en risc la viabilitat de la proposta que Sallent acabava d’aprovar, de manera que es va aturar el procés en espera que l’ACA es pronunciés al respecte, i finalment va acabar confirmant que una part de l’edifici que es pretenia fer quedava en zona inundable.

Tot plegat desmuntava bona part de la feina feta perquè obligava a redefinir el projecte per allunyar de la zona de risc la part de l’edifici afectada, i no va ser fins al febrer del 2019 que l’Ajuntament va encarregar la redacció del nou projecte, que si bé tan sols havia de preveure el desplaçament de la futura residència uns metres, implicava temps per a la reformulació de càlculs i estructures i perquè l’operació anava lligada a una planificació de planejament urbanístic en l’àmbit de la Fàbrica Vella. El projecte executiu definitiu es va acabar aprovant el desembre passat.