Sant Vicenç celebrarà avui el tradicional Aplec de Castellet amb una matinal d’activitats a l’entorn del conjunt monumental. La festa s’iniciarà a quarts de 9 del matí amb la sortida des de l’església d’una comitiva amb els gegants Marià i Paula i els grallers de l’entitat per acabar arribant al pla de sota l’ermita. A mig camí, es farà una aturada al Pla de les Vives, on es repartirà coca i mistela. Ja arribats al peu del turó de Castellet (tancat per les obres que es fan al conjunt), a 2/4 d’11 començarà una missa. En acabat, s’iniciaran les actuacions de caràcter tradicional, amb les danses de l’Esbart Dansaire Santvicentí, el ball dels gegants barons (vals de Castellet) i la ballada de sardanes amb la cobla Vila d’Olesa. L’aplec es clourà amb un àpat popular al mateix pla de Castellet elaborat per l’entitat Ceps i Manduca.