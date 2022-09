La consulta de Santpedor és la quarta que ha tingut més participació a l’àrea central

La consulta que Santpedor va celebrar diumenge sobre la recuperació o no de l’activitat de les vaquetes ha estat la quarta amb una participació més alta de les que s’han fet en vint anys a municipis de la Catalunya Central amb una pregunta directa. De fet, és la que més si ho restringim a les que consultaven sobre una qüestió d’àmbit estrictament local. I és, clarament, la que ha tingut (en les dues ocasions que s’ha celebrat) un resultat més ajustat entre el binomi plantejat.

Anem pas per pas. Al procés participatiu santpedorenc hi van participar un total de 2.750 ciutadans, el que equival al 43,38% de les persones que hi tenien dret (6.338). Hi ha tres precedents que ho superen i tots tres fan referència a la creació de noves comarques, i en dos d’ells es va superar el 50%. És el cas de la primera de les consultes fetes en aquestes comarques des de l’inici de segle, que va tenir lloc al municipi de Santa Maria d’Oló el 16 de novembre del 2003, en aquell moment del Bages. Precisament, el motiu de la convocatòria amb urnes era demanar als seus veïns si volien continuar integrats en aquesta comarca o si preferien formar part d’una (en aquell moment) futurible comarca del Moianès. Hi van prendre part 526 persones de les 887 que hi tenien dret a vot. El 59,3%, que és el percentatge més alt de participació que ha obtingut una consulta ciutadana a casa nostra. El resultat va ser que gairebé el 90% va pronunciar-se a favor de seguir sent bagencs. Des del 2015, però, formen part del Moianès.

Tret de les dues de les vaquetes, en totes les consultes anteriors l’opció guanyadora ha tingut més del 70% dels vots

Precisament, la consulta que es va convocar dotze anys més tard (el 22 de març del 2015) als deu municipis que acabarien constituint aquesta comarca és la que se situa just per sobre de la de les vaquetes en índex de participació.

En conjunt, es va pronunciar a les urnes el 47,36% de les persones cridades a fer-ho, amb índex municipals màxims fregant el 70% (a Santa Maria d’Oló i a Collsuspina), que va ser on, alhora, es va produir més igualtat entre els partidaris de formar part de la nova comarca (majoritaris) i els contraris.

Sensibilitat al Lluçanès

Entre la d’Oló i la del Moianès, la segona consulta amb un percentatge més alt de vots va ser la que va tenir lloc pocs mesos després d’aquesta, i referent també a la possible creació d’una nova comarca, en aquest cas la del Lluçanès. El 26 de juliol del 2015 es va cridar a pronunciar-se als veïns de 13 municipis del Bages, Berguedà i Osona perquè diguessin si eren favorables o no a tirar endavant la nova demarcació. Hi va prendre part el 55,14% del cens i es va arribar a superar el 70% en casos com Lluçà i Alpens. A l’únic poble del Bages, Sant Feliu Sasserra, va ser del 61,76%.

A la primera de les consultes sobre les vaquetes de Santpedor (celebrada el novembre del 2019), la participació va ser sis punts inferior (del 37,47%). Com a referències a la banda baixa, només el 5% dels censats van pronunciar-se en un procés participatiu convocat a Sant Salvador de Guardiola el 2014 en relació a un possible canvi de nom del municipi, i en la convocada a Manresa el maig del 2014 sobre l’enderroc o conservació del teatre Conservatori no es va arribar a superar el 10%.

Santpedor, l'excepció pels resultats

Quant al resultat final, la de Santpedor trenca amb la regla general de les consultes fetes en vint anys a les nostres comarques, que el que mostra en tots els casos és una victòria clara i contundent d’una de les dues opcions de la papereta.

A la que va obtenir més participació, la d’Oló del 2003, gairebé 9 de cada 10 votants va expressar en aquell moment que no volia canviar de comarca. A les consultes fets el 2015 per a la creació de les noves demarcacions del Moianès, per una banda, i del Lluçanès, per l’altra, més del 70% va estar a favor del nou territori (en el cas del Moianès va ser el 80%).

En la que va convocar l’Ajuntament de Manresa sobre el futur del Conservatori no hi va quedar tampoc cap dubte: el 86% dels qui van acudir a les urnes van triar l’opció de conservar-lo. I en el que el 2012 va organitzar només al sector de Plaça Catalunya també va quedar ben clar que els veïns aprovaven que es fes una remodelació del parc Vila Closes i eliminar-ne les estructures metàl·liques que s’hi havien instal·lat anys abans, ja que així ho va expressar el 90% dels votants. De fet, en totes les consultes fetes en aquests 20 anys a casa nostra hi ha hagut una de les dues opcions de la pregunta amb més del 70% dels vots. Dada que contrasta amb les dues fetes a Santpedor sobre el futur de les vaquetes, en què la guanyadora (favorable a l’eliminació) ha quedat just per sota del 50% dels vots totals emesos, comptant que n’hi havia una quarantena de blancs i nuls.