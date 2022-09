La 27a edició de la Festa de la Verema del Bages, que se celebrarà a Artés el cap de setmana 1 i 2 d’octubre, recuperarà la normalitat després de la pandèmia amb més estands a la plaça Major, l’epicentre de la festa, i amb una aposta clara per ampliar l’oferta de tastos de vi amb l’objectiu d’aproximar el coneixement envers el món vitivinícola a la comarca. En total, n’hi haurà quatre de guiats al llarg del cap de setmana amb diferents temàtiques i maridatges, entre els quals destaca el conegut tast a cegues, i s’incorporarà la modalitat del tast tècnic que permetrà degustar una selecció més àmplia de vins al recinte de la festa.

En la presentació del certamen, que s’ha dut a terme aquest matí, l’alcalde d’Artés, Enric Forcada, ha recordat que, en els últims dos anys, la pandèmia va afectar el desenvolupament habitual de la festa, amb limitacions en l’aforament. «Enguany, però, recuperarem el format tradicional amb més productors que mai, uns dinou, que tindran el seu propi estand», ha remarcat Forcada. En concret està prevista la participació de 15 cellers de la DO Pla de Bages, als quals s’afegeixen quatre productors que no compten amb celler propi. El batlle també ha posat de manifest que aquest any el pressupost que hi destina l’Ajuntament serà de 40.000 euros.

Un ventall de tastos

La secretària del consell regulador de la DO Pla de Bages, Eva Farré, ha celebrat que la festa recuperi la seva esplendor, «amb algunes novetats pel que fa als tastos». Un dels atractius de l’edició d’enguany és el tast tècnic, «una proposta adreçada al públic professional que permet provar una selecció més àmplia de vins». Es tracta d’una nova modalitat entre els diferents tiquets disponibles per tastar vins de forma lliure dins del recinte que compta amb un total de dotze degustacions, que se serviran amb la meitat de la mida d’un tast normal. El tiquet es pot obtenir de forma anticipada a través de la pàgina web de la Festa de la Verema.

D’altra banda, també hi haurà l’oferta de tastos guiats amb un total de quatre propostes diferents per aprofundir en el coneixement dels vins de la zona de la mà de les sommeliers Anna Castillo i Irene Cozas. Com a activitat destacada, tornarà el tast a cegues, després d’un parèntesi de dos anys per la pandèmia, que ofereix la possibilitat d’identificar i conèixer els vins de la DO Pla de Bages a través d’un concurs per parelles. La proposta se celebrarà dissabte a les 7 de la tarda, i complementarà els altres tastos, com ara el tast guiat de picapolls, diumenge a 2/4 de 12 del migdia, o els dos tastos dedicats als vins de la DO Pla de Bages, dissabte a les 12 del migdia i diumenge a les 6 de la tarda.

Sorteig entre els participants

Els organitzadors del certamen han posat en relleu que un dels objectius d’aquesta 27a edició és afavorir la venda a partir d’un sorteig entre els diferents compradors d’ampolles de vi d’un lot format per una ampolla de vi de cada productor de la DO Pla de Bages, una capsa regal amb experiències turístiques a escollir i un lot de 100 euros amb productes de la Unió de Botiguers d’Artés. Farré ha destacat que el propòsit és que els productors, a banda de participar en les diferents activitats, puguin fer calaix durant un esdeveniment que aplega visitants d’arreu.

Els participants a la festa es trobaran una àmplia oferta cultural i lúdica, amb actuacions musicals, tasts gastronòmics de proximitat o demostració d’oficis artesans. També hi haurà activitats per a tota la família com un joc de pistes dissabte al matí, i espectacles de carrer, en actuacions conjuntes entre la companyia Cinot i Nei Teatre. Com a plat fort, després de dos anys d’absència, es tornarà a celebrar l’aixafada popular de raïm diumenge al migdia, a la Plaça Vella d’Artés. A diferència d’altres anys, però, prèviament no es baixarà a la vinya a collir-lo, atès que enguany la verema ha estat primerenca, i bona part del raïm ja s’ha veremat.