L’Ajuntament de Sant Fruitós ha obert el període per presentar sol·licituds per optar a diferents ajuts de menjador als centres educatius del municipi i per al transport dels alumnes d’educació post obligatòria.

L’ajut pel menjador dels infants de la llar d’infants Les Oliveres va destinat a famílies amb situacions socioeconòmiques desfavorides i per optar-hi cal estar empadronat al municipi, haver sol·licitat el servei de menjador al centre i complir els requisits de renda inclosos en les bases de la subvenció. Aquest ajut es pot sol·licitar fins al 24 de setembre. Pel que fa a l’ajut del 50% del cost del menjador escolar per aquells infants empadronats en alguna de les urbanitzacions del municipi i que estudien en centres públics del nucli, es pot sol·licitar fins al 15 d’octubre. Finalment, per als alumnes que cursin batxillerat o cicles formatius, s’ha obert la convocatòria d’ajuts per a les despeses de transport en autobús fins als seus centres educatius.