La cuinera sallentina i promotora de la gastronomia catalana als Estats Units, Alba Sunyer Oller, va ser una de les protagonistes de la jornada que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, a dedicar a la cuina catalana en la seva visita a Nova York. Aragonès va posar en valor avui des de Nova York la indústria agroalimentària catalana i va reivindicar que “Catalunya és un clúster de referència a Europa en producció d’aliments i begudes de qualitat”. “És el primer sector de la indústria catalana i representa gairebé el 20% del PIB, amb una implantació i impacte socioeconòmic arreu del territori i una altíssima capacitat exportadora, de gairebé 13.000 milions d’euros”, va explicar. Aragonès estava acompanyat de la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà. Va ser un acte organitzat per la delegació del Govern als Estats Units “per enfortir la relació entre els productes catalans i el mercat nord-americà”.

I en aquest marc, Alba Sunyer, autora del llibre "Àpats" editat per Joviat i Parcir, (que té versió en anglès) va poder exposar les virtuds de la cuina del nostre país. Sunyer va mantenir un diàleg amb el reconegut gastrònom nordamericà i un dels millors prescriptors de menjars al seu país, Colman Andrews. Sunyer va explicar algunes de les virtuts de la cuina catalana en el preludi d'un tast de vins que tenia, com el conjunt de l'acte, la voluntat de vendre el producte català als Estats Units. La cuinera sallentina està treballant amb l'Institut culinari de Nova York, fa classes a la universitat de Colòmbia (als estudiants de Filologia Catalana) i també participa en classes a centres culinaris de Detroit.

L’esdeveniment va reunir distribuïdors, cuiners, directors de compres de cadenes hoteleres, supermercats i mitjans de comunicació dels Estats Units. La Generalitat té la voluntat de reforçar la promoció dels productes catlanas i de la gastronomia amb accions a través de Prodeca (Promotora dels Aliments Catalans), en coordinació amb la Delegació del Govern als Estats Units, i ACCIÓ.

L’ambaixador vitivinícola Lucas Payà, exsommelier del restaurant elBulli de Ferran Adrià, va ser l'encarregat de conduir un tast de vins de finca catalans. Actualment, a Catalunya hi ha 12 vins de finca i a Nova York se'n van poder tastar sis: Coma Blanca i Clos Fontà del Celler Mas d’en Gil (DOQ Priorat), Edetària negre, del Celler Edetària (DO Terra alta), Teixar, del Celler Vinyes Domènech (DO Montsant), Vi de Finca Mogador de Clos Mogador (DOQ Priorat) i Mas de la Rosa, del Celler Vall Lach (DOQ Priorat).

També hi va haver un espai per degustar tapes. El cuiner Nicolàs López, i la nord-americana Carolina Gómez van conduir als assistents a través d’una demostració de tapes amb productes icònics del rebost català. Conserves, formatges, embotits, productes gourmet del sector Fine Food, així com altres aliments de companyies productores amb seu als Estats Units han estat els protagonistes, juntament amb els altres dos binomis exportadors més potents de l’agroalimentació catalana: el vi i l’oli d’oliva verge extra. I finalment, la cineasta catalana establerta a Nova York, Laia Cabrera, també ha participat en l’acte, amb una projecció immersiva dels paisatges catalans.

El govern català va poder treure pit del bon moment de la cuina catalana i de com els restauradors més prestigiosos del nostre país exerceixen d'estandarts de la cuina catalana. A Catalunya hi ha prop de 50.000 empreses especialitzades en el fet alimentari. En els darrers anys, la gastronomia catalana s’ha consolidat com una de les activitats econòmiques estratègiques del nostre país amb perspectives de creixement de cara el futur. I des d’una perspectiva internacional, "la gastronomia catalana s’ha percebut com aquell sector vinculat a l'excel·lència i a les figures de la cuina de més renom internacional. A tall d’exemple, Catalunya té 54 restaurants amb Estrelles Michelin", segons han explicat fonts del govern.

Els productes alimentaris catalans, ben presents als Estats Units

La indústria agroalimentària catalana és el principal sector econòmic de Catalunya i un dels sectors exportadors més dinàmics de l'economia catalana, com posa de manifest l'augment sostingut dels darrers anys tant en volum com en valor de les vendes d’aliments i begudes a l’exterior: des del 2011 les exportacions agroalimentàries catalanes han crescut un 86,39% en valor i un 53,16% en volum.

Els Estats Units tenen un pes molt significatiu per a la indústria alimentària i de begudes catalana: l’any 2021 es van convertir en el 9è destí del conjunt de les exportacions catalanes. També és el 1r mercat de vins i caves i el 5è dels olis vegetals i dels productes Fine Food. En els últims deu anys, les vendes d'aliments catalans als Estats Units s'han disparat un 125%.