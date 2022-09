Santpedor sol·licitarà que se’l tregui de la llista de pobles de festes amb bous

L’Ajuntament de Santpedor preveu aprovar per ple un acord de ratificació del resultat de la consulta del passat diumenge sobre les vaquetes, en què va tornar a guanyar el «no» per 41 vots de diferència. La decisió dels santpedorencs de no recuperar la festa, que ja es va abolir l’any 2019, arran d’una primera votació, s’ha d’oficialitzar en el ple municipal per tal que sigui vinculant. L’equip de govern (ERC i Junts) espera que la resta de partits acatin el resultat i es compromet a, a continuació, portar-lo al Parlament per tal d’inscriure Santpedor com un poble lliure de festes amb bous.

L’executiu santpedorenc preveu validar el resultat de la consulta de diumenge en el ple d’octubre o novembre

El fet d’esborrar Santpedor de la llista de municipis catalans on s’autoritzen festes tradicionals amb bous, en la qual encara figura malgrat la supressió de la festa ara fa tres anys, seria el pas definitiu per cloure el debat sobre un esdeveniment que s’ha sotmès a votació en dues ocasions en el mateix mandat. La primera consulta, promoguda per l’Ajuntament, es va celebrar l’any 2019, quan el «no» també va guanyar per un estret marge de vots, 46. En la darrera consulta, impulsada pels partidaris de les vaquetes després de recollir més d’un miler de firmes, el vot contrari a recuperar la festa s’ha tornat a imposar amb un total de 1.371 paperetes, mentre que els partidaris del «sí» en van sumar 1.331.

Amb el resultat sobre la taula, el consistori vol donar validesa a la consulta en el pròxim ple del mes d’octubre o bé del mes de novembre, amb el suport de les forces polítiques amb representació a l’Ajuntament, que en la seva majoria no han donat a conèixer la seva opinió sobre les vaquetes, excepte la CUP i els comuns, que ja van expressar la seva posició contrària a la festa. Una vegada s’aprovi la decisió dels veïns al ple, l’equip de govern local sol·licitarà al Parlament l’exclusió de Santpedor de la llista de municipis amb festes tradicionals amb bous, un pas necessari per prohibir la festa que membres de la Plataforma No a les Vaquetes consideren que arriba tard, ja que posen en relleu que s’hauria d’haver fet després de la consulta de l’any 2019 per evitar una segona votació (vegeu edició del 19 de setembre de 2022).

Quan els municipis surten de la llista esmentada perden la concessió per dur a terme espectacles o festes tradicionals amb bous, regits per la llei 34/2010, que estableix que aquest tipus d’esdeveniments només es poden celebrar en les localitats que compten amb una tradició. A la Catalunya Central, només hi apareix Cardona i Santpedor, que probablement aviat en sortirà, de la mateixa forma que altres municipis que també han suprimit la festa, com és el cas d’Olot, on els veïns també van votar en contra de mantenir el correbou, en una consulta celebrada l’any 2016.

La legislació estableix una sèrie de prohibicions en les festes tradicionals amb bous, com ara l’ús de pals, punxes, descàrregues elèctriques innecessàries o elements similars contra els animals o el fet de treure un animal per a participar en un espectacle taurí si no ha transcorregut un mínim de vint-i-quatre hores des de l’última vegada. De fet, els defensors de les vaquetes argumentaven que els avalaven 40 anys sense cap expedient sancionador, mentre que els opositors posaven de manifest l’estrès que pateixen els animals malgrat que existeixi una normativa que autoritza aquests espectacles. Malgrat les emocions contraposades que va generar el resultat, les dues parts el van considerar com a definitiu.