Súria ha publicat el Programa d’Educació Ambiental per donar a conèixer les propostes d’accions i projectes en aquest àmbit per als propers anys. Aquest document, que ja va ser aprovat pel ple municipal, defineix les actuacions i objectius per a la sensibilització mediambiental a través d’iniciatives adreçades a les escoles, les famílies, les entitats, les activitats econòmiques i la ciutadania en general. S’hi proposa més d’una trentena d’accions que s’articulen a l’entorn de les temàtiques de biodiversitat i entorn natural, energia i canvi climàtic, residus, aigua, mobilitat i consum responsable. El programa ha estat redactat per l’empresa especialitzada Gaia serveis ambientals amb el suport tècnic de l’oficina d’educació i promoció ambiental de la Diputació.