El Consell del Bages busca vies per als usuaris d’Ampans sense transport adaptat

Una representació de la quarantena de famílies usuàries d’Ampans que aquest curs s’han quedat sense transport adaptat per accedir als tallers o el centre de dia es va concentrar ahir al matí davant la seu del Consell Comarcal del Bages, a Manresa, per reclamar el restabliment del servei. La protesta coincidia amb una reunió de treball entre l’ens comarcal i Ampans per tractar de resoldre una situació sobre la qual les famílies fa mesos que alerten i de la qual ja es va fer ressò aquest diari. Fonts del Consell van informar que alguns dels usuaris ja s’han pogut reubicar i que s’està treballant per trobar un model que doni resposta a les necessitats d’aquest col·lectiu.

A principi de setembre, un grup de persones adultes amb necessitats especials que són usuàries d’Ampans no van poder començar el nou curs per manca de transport. Es dona el cas que les persones de més de 21 anys amb necessitats especials que necessiten un transport adaptat poden fer ús del sistema de transport escolar, sempre que hi hagi places vacants. Com que a les seves rutes aquest curs no n’hi ha, s’han quedat sense el servei, que és gestionat pel Consell Comarcal seguint els criteris del Departament d’Educació.

Segons el Consell Comarcal, aquest curs, de les 43 persones majors de 21 anys amb necessitat de transport adaptat, se n’han pogut reubicar gairebé la meitat en places vacants de les línies de transport escolar obligatori. La resta, que en aquests moments són desplaçades per les pròpies famílies, poden optar a l’ajut econòmic que facilita el Departament de Drets Socials i que gestiona del Consell, a l’espera de resoldre en les properes setmanes la situació que els afecta, segons assegura l’ens.

El Consell del Bages afirma que manté un diàleg obert amb els departaments de Drets Socials i Territori, en concret la Direcció General de Serveis Socials i la Direcció General de Transports, i que ha establert converses amb entitats del tercer sector per dissenyar un model de transport que doni resposta a la demanda actual i s’incrementin els recursos econòmics destinats al servei.

Prèviament a la reunió, el Consell Comarcal va informar a les famílies que s’han quedat sense transport i que ahir es van apropar a la seu de la institució amb una pancarta on es podia llegir: «Necessitem transport adaptat per anar a Ampans ja!» de les gestions que, darrerament, s’han establert amb el Departament de Drets Socials, que és l’administració competent en matèria de transport adaptat, i amb les entitats del sector, per trobar una solució tant a curt com a llarg termini. En aquest sentit i a partir de la pressió feta des de l’ens comarcal i els municipis afectats, el Departament de Drets Socials ha creat un grup de treball específic per resoldre la qüestió.

Una solució conjunta

La manca de transport per a les persones majors de 21 anys amb necessitats especials és una realitat que es repeteix a moltes altres comarques de Catalunya. Per això, la setmana vinent hi haurà una reunió entre el Departament de Drets Socials i diversos consells comarcals d’arreu del país per buscar una solució conjunta.

En paral·lel, i per tal de resoldre el tema a curt termini, el Consell del Bages ha convocat una reunió amb els 30 ajuntaments de la comarca i les entitats del sector per analitzar les diverses situacions que es donen a cada poble i potenciar les línies de transport compartides entre municipis sempre que sigui possible, a banda de perfilar propostes a fer a nivell nacional. La voluntat és establir un model mancomunat, cofinançat i cogestionat amb la participació de totes les administracions competents, les entitats del sector i les famílies.