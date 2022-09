Sant Vicenç de Castellet prepara els detalls de la Setmana de la Gent Gran, que se celebrarà del 26 de setembre al 2 d’octubre, amb total normalitat després de dos anys de pandèmia. El programa d’actes recupera les propostes més populars, en què destaquen el dinar de la gent gran el primer diumenge d’octubre, al Pavelló Municipal d’Esports, la sortida al Teatre Kursaal per veure la comèdia Master Xof, protagonitzada per Joan Pera, i l’excursió que aquest any portarà els participants fins a Penelles i Agramunt.

En el marc de la Setmana de la Gent Gran, també es programaran activitats de salut, en què destaquen sessions de mindfulnes i balls en línia i sessions divulgatives en què s’explicarà com poder reduir el cost de la factura elèctrica, com treure profit de la medicina natural i els suplements alimentaris i les recomanacions principals per utilitzar els dispositius mòbils. Coincidint amb el Dia Internacional de la Gent Gran, es representarà, a l’auditori de l’Espai Ateneu, l’obra de teatre Cadires, interpretada per Mont Plans i Oriol Genís, que ret homenatge a l’ofici del teatre, el pas del temps i la vellesa. Els veïns i veïnes majors de 65 anys poden passar a recollir una invitació a l’OAC de l’Ajuntament. L’espectacle d’humor La Mayte, protagonitzat per Mayte Carreras, que se celebrarà després del dinar de la gent gran, al Pavelló Municipal d’Esports, clourà una setmana plena d’activitats al municipi.