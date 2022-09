CaixaBank ha celebrat amb un acte a l’espai cultural de la Fàbrica Vella de Sallent el centenari de la presència de l’entitat al municipi. L’oficina sallentina, ubicada avui a la plaça de la Pau, 3, es va inaugurar el 17 d’abril del 1922 i va obrir les seves portes al públic l’endemà, en aquells moments situada al carrer del Bisbe Valls.

Amb l’objectiu de commemorar el centenari amb clients i institucions, CaixaBank ha organitzat aquest dijous al vespre un acte institucional, que ha comptat amb l’assistència del director territorial a Catalunya de CaixaBank, Jaume Masana, i l’alcalde de Sallent, Oriol Ribalta.

Durant l’acte també s’ha realitzat un homenatge als clients més antics de l’entitat a Sallent. Els assistents a aquest acte commemoratiu han pogut gaudir amb l’actuació de l’escola municipal de música de Sallent.

En la seva intervenció, Masana ha subratllat «el compromís de l’entitat amb Sallent durant aquests cent anys», i n’ha destacat que «és una banca amb visió de permanència, vocació de servei, voluntat d’inclusió, i amb esperit de professionalitat i excel·lència».

El director territorial Catalunya de CaixaBank ha agraït la confiança dels clients sallentins i ha assegurat que «continuarem treballant amb constància, discreció i il·lusió al servei dels nostres clients i de Sallent, contribuint al seu desenvolupament econòmic, social i cultural amb un compromís ja centenari, que estem convençuts que continuarà, almenys, cent anys més».

L’oficina de Sallent va ser la número 25 de la Caixa de Pensions i la segona a la comarca del Bages, després de la de Manresa, l’actual oficina del Passeig Pere III.

L’any 1928, l’oficina va canviar d’ubicació a un immoble ubicat a la plaça de la Pau, 3. Es tracta de la Casa Gran, un edifici d’estil gòtic català, del segle XIII, i que es va reformar l’any 2021.

La Casa Gran és un edifici catalogat a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. No s'ha pogut confirmar el possible origen d'aquest edifici, però la hipòtesi més versemblant és que fos construït com a palau de residència dels senyors de la vila, els bisbes de Vic, que per alguna circumstància no complí aquesta funció, adaptant-se com a habitatge i comerç fins que fou adquirida per l’antiga Caixa de Pensions per ubicar-hi les seves oficines. Es restaurà totalment la façana i l'interior intentant retornar-lo al seu estat més o menys original adaptat als nous usos.