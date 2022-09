L’ús gratuït de l’autopista com a ronda de Manresa genera 2.320 trànsits al dia

Uns 2.320 vehicles son els que utilitzen de mitjana cada dia l’autopista C-16 com a ronda de Manresa gratuïta. Una opció que ara fa dos anys que es va estendre a les 24 hores del dia (de dilluns a divendres no festiu), però que després d’aquest temps de recorregut no ha acabat de tenir el poder d’atracció amb què es va plantejar, que era el d’arrossegar una part important dels vehicles que fan aquest trajecte per la C-55. La xifra és la registrada al llarg del primer semestre d’aquest any. Aquests 2.320 diaris són usuaris que realitzen un recorregut des de l’accés a l’autopista a Sant Vicenç/Castellbell cap al nord (sentit Manresa-Berga) o a l’inrevés, i que disposen de teletac (o algun dispositiu de pagament sense aturada a través del mòbil), que és el requisit ineludible per poder accedir a aquesta gratuïtat.

Per poder donar un mínim context a aquesta xifra, cal exposar que en el tram de la C-55 que li seria equivalent hi circulen més de 30.000 vehicles de mitjana diària (a l’altura de Castellgalí) i que -segons una estimació feta quan els descomptes van entrar en vigor- es calcula que aproximadament el 30% d’aquesta circulació (uns 9.000 vehicles) fan un recorregut per aquesta carretera equivalent al que es podria fer per l’autopista. És a dir, un itinerari per al qual l’usuari podria aprofitar la gratuïtat de la C-16. Per tant, fent una extrapolació això significa que dos anys després que el descompte es fes extensiu a les 24 hores del dia només un terç, aproximadament, dels usuaris potencials fan ús d’aquesta possibilitat. Cal aclarir que aquests 2.320 vehicles diaris no són el total de trànsit que, de mitjana, fa aquest recorregut per la C-16, sinó que correspon als que el realitzen gratuïtament (perquè disposen de sistema de pagament dinàmic).

El que sí que hi ha és un lleuger increment respecte un any i mig enrere. Durant l’últim semestre del 2020 (que és quan es va aplicar la bonificació ampliada), la xifra en aquest tram de ronda era de 1.880 trànsits/dia. Per tant, s’ha produït un augment del 23,4% (440 trànsits diaris més). Ara bé, també cal tenir present que en aquell últim període del 2020 la circulació estava molt afectada per les restriccions de mobilitat implantades per la covid-19. Pel que fa a la barrera central, que el que permet als qui portin teletac és un descompte del 50% (també les 24 hores del dia, de dilluns a divendres no festiu), durant el primer semestre d’aquest any ha tingut 4.320 trànsits.

Una història per capítols

La història dels descomptes a l’autopista Terrassa-Manresa arrenca deu anys després de la seva posada en servei (el 1989). Va ser el 1999 quan la Generalitat va decidir aplicar una primera rebaixa en una via que fins a aquell moment estava tenint molt poca captació. En aquell moment, s’implanten uns descomptes, que segueixen sent vigents, que suposen una reducció del 45% del preu total. Van tenir una incidència immediata en l’increment de trànsit. Però al 2007, en plena incidència de la crisi econòmica, van començar els descensos continuats. Va ser en aquesta fase de profunda davallada que el departament de Territori de la Generalitat va començar a parlar d’uns nous models de descomptes per a la C-16, que s’afegissin als que ja funcionaven des de feia gairebé 15 anys. El setembre del 2013, el llavors conseller Santi Vila anunciava la futura implantació d’uns nous descomptes que serien variables al llarg del dia, en funció dels fluxos de trànsit que es registressin en cada moment (més barata quan n’hi hagués menys).

A la pràctica, però, aquest model no es va arribar a aplicar. El que es va implantar el 2016 va ser una versió més estàtica. L’1 de gener d’aquell any es posaven en marxa les bonificacions que permetien que, entrant a l’autopista des de la barrera de Sant Vicenç cap al nord (i a l’inrevés) el peatge fos gratuït. Però finalment es va fer efectiu només en unes franges horàries concretes, de dilluns a divendres no festius. Quan es van posar en marxa el 2016, però, tenien una limitació física afegida. Només eren vàlides per als recorreguts que anaven entre el peatge abans esmentat i l’enllaç número 54 (el que hi ha entre Sant Fruitós i Navarcles), i a l’inrevés. Tot just mig any després (el 7 de juliol) el departament de Territori, llavors amb el conseller Josep Rull, admetia la poca incidència d’aquest format i anunciava l’ampliació d’aquest model de bonificació cap a tots els recorreguts més enllà d’aquest enllaç 54. Canvi que va entrar en vigor l’1 de gener del 2017.

Completats tres anys sencers amb aquest nou format, el mateix departament, ara amb un altre conseller al capdavant (Damià Calvet), reconeixia implícitament que no s’ha aconseguit la captació de vehicles cap a l’autopista que es pretenia (per restar-ne de la saturada C-55) i que els dubtes que generava en l’usuari la limitació horària pot haver-ne estat el motiu principal.

Davant d’aquesta valoració, el maig del 2020 s’anunciava un nou canvi, que es va fer efectiu l’1 de setembre d’aquell any, quan la gratuïtat des del peatge de Sant Vicenç/Castellbell cap al nord i a l’inrevés es va ampliar a les 24 hores del dia, de dilluns a divendres laborables.