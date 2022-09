Els ajuntaments del Pont de Vilomara i Sant Fruitós de Bages estan en espera de veure com es concreten les ajudes que ha de comportar el fet que s’hagi declarat com a zona catastròfica l’àrea afectada per l’incendi.

Tant l’alcaldessa de Sant Fruitós de Bages, Àdria Mazcuñan, com l’alcalde del Pont de Vilomara, Enric Campàs, expliquen que en aquests moments el Govern central ha de fer una valoració dels danys que ha comportat la catàstrofe. En el cas de Sant Fruitós, Mazcuñan explica que com a municipi estan tramitant ajudes i estudiant les diferents possibilitats perquè administracions superiors els concedeixin ajudes per fer front a totes les despeses que han tingut arran de l’incendi. A Sant Fruitós, on el foc va afectar la urbanització de les Brucardes, Mazcuñan explica que «la situació està bastant restablerta. Tots els veïns que podien ser a casa ja hi són». Assegura que «la situació està molt més normalitzada» que fa unes setmanes, però sense oblidar que aquesta normalitat no és completa perquè, segons detalla, ara per ara almenys dues famílies encara no han pogut tornar a casa seva. A part d’aquests veïns que encara no han tornat a casa seva, a la urbanització, diu Mazcuñan, hi ha veïns que tenen problemes amb la línia telefònica i d’Internet, i també recorda que el camí de Sant Benet està tallat perquè és perillós passar-hi. El foc es va declarar el diumenge 17 de juliol i va afectar un total de 1.750 hectàrees. La urbanització més afectada va ser la de River Park, on es van destruir completament 19 habitatges i altres van resultar afectats de forma parcial. El foc, que va saltar el riu Llobregat, també va afectar la urbanització de les Brucardes, a Sant Fruitós de Bages. En total van ser mig centenar d’immobles afectats de les dues urbanitzacions, a més de zona forestal i agrícola d’altres municipis del voltant. L’incendi es va iniciar a la zona de la vall de la Riera de Santa Creu i els Agents Rurals, que són els qui s’encarreguen de determinar-ne les causes, treballen amb la hipòtesi que fos un foc intencionat ja que hi van localitzar dos punts d’ignició diferents, que eren molt propers entre ells.