Antonio Hidalgo és un dels veïns de River Park al qual el foc li va cremar totalment la casa on vivia. Tot i que no ho aparenta, té 70 anys i tenia la casa des de fa més de 20 anys. Les flames del mes de juliol passat ho van arrasar tot i, actualment, sinó fos perquè a la seva parcel·la s’hi poden veure els fonaments i el ciment d’on abans hi havia el terra de l’immoble, no quedaria cap rastre de la casa que hi havia hagut. Ara està vivint a Rajadell però no veu clara la reconstrucció de la casa.

Mentre feineja per la parcel·la detalla que «tinc 70 anys i la casa s’ha cremat: no començaré de nou». Ho justifica assegurant que «construir res aquí, en el meu cas, és fer-ho per a altres. A l’edat que tinc, em puc passar un any aquí treballant molt dur i després no aprofitar-ho». «No em vull arriscar perquè l’edat ja compta molt», insisteix. Tot i l’escepticisme que mostra davant la possibilitat de tornar a construir una casa, sí que s’obre a la possibilitat d’instal·lar-hi una casa prefabricada, ja que possiblement podria aprofitar part de l’estructura de formigó de l’antiga casa que ha quedat a la parcel·la. A més, la instal·lació d’aquestes cases és molt més ràpida i econòmica que la construcció d’un habitatge convencional, encara que per tirar endavant aquesta possibilitat encara li falta molt informació. Més enllà de possibles projectes de futur, des que l’incendi li va cremar la casa s’ha dedicat a netejar per retirar tot el que el foc va cremar, deixar el jardí net i refer la tanca de la parcel·la, que estava formada per xiprers i que també es van cremar. Abans de l’incendi, explica que a la casa hi tenia plaques solars i generadors elèctrics, entre altres coses. El diumenge de l’incendi explica que no era a casa, era a la piscina i lamenta que ningú l’avisés de la situació perquè «hauria tingut temps de venir i en un moment hauria tret les coses més importants, les més bàsiques i les de més valor, abans que el foc arribés aquí, però es va cremar tot el que hi tenia».