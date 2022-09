El tren cremallera i els funiculars de Montserrat han tancat la temporada d’estiu amb un augment del 78% de passatgers en relació amb el 2021 (any encara molt afectat per les restriccions per la pandèmia). És l’increment més significatiu del conjunt d’equipaments turístics que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya té actius durant el període estival, del qual ara n’ha fet balanç, i destaca que «s’evidencia la progressiva recuperació». En conjunt, aquests recursos oberts durant la temporada d’estiu han registrat una afluència de 386.000 visitants de l’1 de maig a l’11 de setembre, dades que signifiquen un increment del 30,8% respecte del 2021, segons ha anunciat la companyia. Els trens destinats al turisme han incrementat l’afluència de visitants el 59% en comparació amb el 2021, amb un total de 251.600 passatgers. El Tren dels Llacs ha tancat amb un increment del 15%, i el Tren del Ciment, al Berguedà, ha mantingut els nivells de l’any 2019.

A les estacions de muntanya el turisme s’ha estabilitzat respecte del 2021. L’estació de Vall de Núria ha registrat xifres similars a l’any anterior, amb 91.000 visitants, mentre que a La Molina i Vallter l’afluència ha disminuït prop del 15%, un descens que FGC atribueix a les altes temperatures i les tempestes.