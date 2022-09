El govern espanyol destinarà 5,2 milions d'euros a la rehabilitació i millora del patrimoni històric de la xarxa de Paradors de Turisme a Catalunya, entre els quals el de Cardona. En concret, aquest recinte rebrà un ajut de 113.000 euros que aniran destinats a la restauració del pati i millora en la il·luminació.

Els treballs es finançaran amb fons europeus Next Generation. A banda del cardoní, també es beneficiaran d'aquestes millores, en el cas de Catalunya, el parador de Tortosa, que s'endú bona part de la partida, amb més de 4,6 milions destinats a restaurar el recinte fortificat i la conservació de restes arqueològiques; i el d'Arties, a la Vall d'Aran, on s'invertiran més de 520.600 euros per a la rehabilitació de la torre i la restauració de la capella.

Les actuacions es faran en els Béns d'Interès Cultural dels paradors esmentats. El secretari d'Estat de Turisme, Fernando Valdés, ha anunciat el programa d'aquestes inversions durant un acte al Parador de La Granja de Sant Ildefons (Segòvia), on ha posat en valor "l'inmens patrimoni històric" que hi ha dins de la xarxa de Paradors de Turisme. Uns monuments que estan oberts al públic i per als quals el govern espanyol ha decidit destinar "una inversió històrica" per a la seva millora i manteniment que podran gaudir residents i turistes.

Aquest nou programa d'inversions en el patrimoni històric de la xarxa de Paradors forma part del Pla de Modernització i Competitivitat del sector turístic o component 14 del pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del govern espanyol. A tot l'Estat, Turespaña, propietari dels immobles, invertirà 81,4 milions en 39 béns de la xarxa de Paradors. El seu president, Miquel Sanz, ha valorat els fons europeus com a una "oportunitat única" per fer les millores als paradors i enriquir l'experiència "singular i genuïna" als visitants.

Per la seva banda, el president dels Paradors, Pedro Saura, ha subratllat la necessitat de preservar aquest patrimoni i ha afirmat que cal seguir potenciant-lo i conservant-lo per tal de continuar essent aquest imant d'atracció de turisme i generació del desenvolupament local.