Cardona acollirà aquest cap de setmana els actes culminants de la commemoració del 625è aniversari de la consagració de l’església de Sant Miquel. La celebració inclourà una visita guiada al temple i una festa amb eucaristia, elements folklòrics i un sopar popular.

Aquest dissabte, l’arxiver de Cardona, el Dr. Andreu Galera, farà una visita comentada al temple gòtic parroquial on explicarà in situ el cicle constructiu de l’edifici al llarg dels segles XIV, XV i XVI. La visita, que és gratuïta, tindrà lloc a 2/4 de 7 de la tarda i s’iniciarà a la portalada del Mercat. La celebració continuarà l’endemà, diumenge, a partir de les 6 de la tarda, quan l’església de Sant Miquel acollirà un ofici solemne presidit pel bisbe de Solsona, Monsenyor Francesc Conesa, i que estarà amenitzat musicalment per la Coral Cardonina.

Al finalitzar la celebració eucarística, el cor cardoní interpretarà la nova versió dels Goigs al gloriós Arcàngel Sant Miquel, musicats pel seu director, Ovidi Cobacho Closa. En acabat, els gegants de la vila faran una ballada a la sortida del temple i, tot seguit, es farà una botifarrada popular a la plaça de la Fira de Dalt.

Aquests actes s’emmarquen dins el Trienni commemoratiu que ha impulsat la parròquia de Cardona amb l’impuls de diferents entitats del municipi i que els propers anys tindran continuïtat amb la celebració del 600 aniversari de l’arribada de Nostra Senyora del Patrocini i la figura gòtica de la Mare de Déu portada des de Marsella (1423-2023) i el 625 aniversari de l’arribada de les relíquies dels Santa Màrtirs (1399-2024).