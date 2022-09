El Govern català ha aprovat declarar Bé Cultural d'Interès Nacional el conjunt arqueològic de Boades i la Torre del Breny, tots dos dins el terme municipal de Castellgalí. Situats a la riba esquerra del riu Llobregat, les restes conservades del conjunt arqueològic de Boades i el mausoleu de la Torre del Breny són elements singulars dins del context català i dels més emblemàtics del municipi.

El conjunt arqueològic de Castellgalí està format per tres àrees, de sud a nord: el mausoleu de la Torre del Breny (protegit com a monument històric), que és l’element arquitectònic visible més destacat del conjunt, els jaciments de la zona de Boades que hi estan clarament relacionats (la vil·la romana, el sepulcre en cel·la i l’exedra), i les sitges i els forns romans de Cal Roc.

La importància del monument, tot i estar parcialment destruït, no és simplement pel mateix sepulcre, sinó per la seva ubicació estratègica, en un punt elevat, a prop de l'aiguabarreig dels rius Llobregat i Cardener, probablement com a element central d'una possible necròpolis vinculada a una via i a una vil·la. En el lloc de Boades se sap que hi havia una vila romana de gran importància, establerta a finals del segle I aC sobre terrenys ocupats per una explotació ibèrica (s. VI-I aC). La part noble de la vil·la era on actualment hi ha el nucli de masies, i només se'n coneix l'exedra.

L'estudi dels materials de les campanyes dels anys 30 del segle XX, així com la tasca final de les campanyes de 1984 i 1986, mostren una cronologia àmplia, amb una etapa romano republicana i un moment de gran esplendor durant l'Imperi. El nucli va decaure al llarg del segle III dC i va tornar a revifar en època baiximperial, a partir de finals del segle III o inicis del segle IV dC. La vila va ser abandonada, segurament, amb el final del domini romà. Sembla que, com a mínim, a partir del segle XIV el lloc va ser ocupat de nou.

Un monument restaurat recentment

L’Ajuntament de Castellgalí, amb el suport de la Diputació de Barcelona, va dur a terme l’any 2019 uns treballs de restauració de la Torre del Breny per preservar l’estructura que encara es conserva d’aquest antic sepulcre romà, originari del segle III d.C. Situat al mig d’una rotonda del poble a pocs metres d’on conflueixen els rius Llobregat i Cardener, és un dels elements arquitectònics i històrics més emblemàtics del municipi.