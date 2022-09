L'Ajuntament de Sant Fruitós ha denegat per segona vegada a la concessionària de la residència de gent gran la seva petició per tal d'augmentar les tarifes als usuaris i usuàries. Segons fonts municipals, l'empresa L’Onada va sol·licitar al consistori el passat mes de juliol un augment tarifari «sense justificar la necessitat d’aquesta pujada» i «sense exposar els beneficis que aportaria al servei i les persones usuàries». Aquesta petició ha estat denegada en el ple d'aquest mes de setembre tal com ja es va denegar l'any passat, exposant els mateixos motius que en aquesta ocasió.

En un comunicat, l’Ajuntament ha subratllat que la concessionària ja va augmentar les tarifes «sense autorització del consistori i es va obligar a l'empresa a retornar a les persones usuàries del servei tots els diners que se'ls havia cobrat de manera fraudulenta i se'ls va imposar una sanció». Argumenta que les tarifes pel preu del servei de la residència municipal venen marcades pel consistori a través d'un preu públic que s'estableix en funció de les necessitats i que està regulat en una ordenança municipal. Aquesta regulació, hi afegeixen, «està especificada en el contracte entre l'Ajuntament i l'empresa adjudicatària del servei», i que qualsevol modificació al respecte cal que sigui justificada degudament segons el procediment establert. L’Ajuntament també ha posat de manifest que aquest mateix servei també «ha estat objecte d'un procediment sancionador aquest mateix estiu, quan el Servei d'Inspecció del Departament de Drets Socials de la Generalitat ha realitzat una inspecció i ha detectat que la ràtio de treballadores, que hauria de tenir el centre per tal de vetllar de forma correcta pels usuaris era menor a la que dicta la normativa en horari nocturn». Tant pel Departament com pel què s’estipula en el contracte signat amb l’Ajuntament, «aquest fet és considerat com a molt greu i des del consistori s’ha sol·licitat a Drets Socials poder revertir l'import d'aquesta multa en millorar el servei que es dóna a la gent gran del municipi».