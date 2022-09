Coincidint amb les eleccions al Brasil, la Fundació Pere Casaldàliga ha organitzat per aquest diumenge vinent l’acte Brasil: la lluita dels moviments socials per restablir la democràcia. La jornada comptarà amb la presència d’Elizabet Cerqueira, del Moviment dels Sense Terra del Brasil, actualment brigadista a Zàmbia (Àfrica). L’acte tindrà lloc a 2/4 d’una del migdia al Casino de Balsareny. El col·loqui, està organitzat per la Fundació Pere Casaldàliga i el Comitè de Suport al MST de Barcelona, i compta amb la col·laboració del Cercle Cultural de Balsareny, Balsareny Educa i el Casino.

La Fundació ajuda a cuidar de la memòria i el llegat de Pere Casaldàliga, a Catalunya i al Brasil, i continua la seva lluita a favor dels col·lectius més exclosos.