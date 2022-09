L'Institut Català de la Salut (ICS) de la Catalunya Central ha celebrat aquest dimarts l'acte de benvinguda oficial dels 23 referents de benestar emocional i comunitari (RBEC) de la Catalunya Central, que s'han anat incorporant als equips d'atenció primària des de l'octubre de l'any passat (7 a l'Anoia, 10 a les comarques del Bages-Berguedà-Moianès, i 6 a Osona). La seva figura –la majoria d'aquests professionals tenen la formació de Psicologia– contribueix a millorar el benestar emocional de la comunitat, minimitzant o evitant, entre d'altres, l'aparició de problemes de salut mental o addiccions gràcies a la detecció precoç de factors de risc.

Els referents han estat rebuts pel Comitè de Direcció de la Gerència Territorial Catalunya Central, el màxim òrgan directiu de la institució, a la seu de Sant Fruitós de Bages. Després d'una breu presentació de totes les persones assistents, la gerent de l'ICS Catalunya Central, Anna Forcada, ha explicat els motius pels quals el Departament de Salut i l'ICS van fer, a finals de 2021, una aposta clara per reforçar els equips amb aquesta nova figura professional per millorar l'atenció a la comunitat. Forcada ha subratllat "el treball col·laboratiu i la visió multidisciplinària que heu aportat els RBEC als equips, juntament amb la importància que teniu en l'àmbit de la prevenció de la salut".

Posteriorment, els especialistes han pogut explicar la tasca que estan realitzant per millorar el benestar emocional de la comunitat i també dels professionals sanitaris, molt afectats per la pandèmia. Entre d'altres, s'encarreguen d'abordar els problemes de salut mental de les persones més vulnerables amb intervencions grupals, així com de treballar en xarxa amb ajuntaments i altres entitats per desplegar plans de salut comunitaris als municipis. La trobada d'aquest dimarts també ha servit per resoldre inquietuds i alguns dubtes pràctics d'aquests nous professionals de l'atenció primària a la Catalunya Central.

El Programa de benestar emocional i salut comunitària es va iniciar l'octubre de 2021 i ja s'han integrat al sistema sanitari català 352 nous professionals referents en benestar emocional que treballen per desplegar accions comunitàries adreçades a la població més vulnerable –amb més necessitats socioeconòmiques, joves, gent gran i persones que viuen soles, entre d'altres–, així com als professionals sanitaris mateixos. Aquest pla, pioner a Catalunya, ha permès incrementar i millorar la promoció i prevenció del benestar emocional a la comunitat, millorar el coneixement i la intervenció precoç sobre els factors psicosocials de la comunitat i reduir la medicalització per temes relacionats amb el malestar emocional.