L’èxit i la bona acollida que va tenir la primera edició del Mes de la Gent Gran, el 2021, ha portat l’Ajuntament de Sallent a repetir el mateix format. Es tracta d’un mes sencer d’activitats pensades per a les persones grans, però que estan obertes a tots els públics per tal de fomentar la cooperació i col·laboració amb aquest col·lectiu.

L’octubre és el mes escollit per dur a terme aquesta programació aprofitant que el dia 1 es commemora el Dia Internacional de la Gent Gran i es fan accions que pretenen vetllar per una vellesa digna i segura. L’objectiu d’aquestes jornades és posar en valor l’experiència, el coneixement, la cooperació i el suport que ofereixen les persones grans.

Segons la regidora de Serveis Socials, Sílvia Tardà, «les activitats han estat pensades com a activitats de cooperació per tal que les persones grans sentin el suport de la resta de societat». D’aquesta manera, el ventall d’activitats que s’ofereix és ampli: tallers d’autocura i d’alimentació, espectacles de dansa, cursos de mòbil, dinars compartits, concerts, cinema, un programa en directe a càrrec de Ràdio Sallent i la lectura col·lectiva de poesia, entre altres. La majoria d’activitats són gratuïtes per a majors de 65 anys.

El Mes de la gent gran és una iniciativa de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Sallent amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, Fàbrica Vella, Ràdio Sallent, l’Escola Municipal de Música de Sallent, la Biblioteca de Sallent i els Casals Cívics de Sallent.