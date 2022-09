Els vins són protagonistes de la Festa de la Verema. La mostra d’aquest cap de setmana a Artés permetrà tastar una àmplia varietat de vins de la DO Pla de Bages. Hi participaran 16 cellers i 4 viticultors hereus de llarga tradició vitivinícola de la Catalunya central. Aquests cellers son majoritàriament explotacions familiars, i tots tenen vinya pròpia. Això implica una cura tradicional i molt personalitzada de la vinya que es tradueix en la qualitat dels seus vins.

Pel que fa als tastos, en aquesta edició s’han volgut potenciar i un dels atractius és el tast tècnic, adreçat al públic professional. Es tracta d’una nova modalitat entre els diferents tiquets disponibles per tastar vins de forma lliure dins del recinte que compta amb un total de dotze degustacions, que se serviran amb la meitat de la mida d’un tast normal. El tiquet es pot obtenir de forma anticipada al web festaveremabages.cat.

D’altra banda, la festa consolida la incorporació de tastos guiats per reconegudes sommeliers. Se’n celebraran quatre al llarg del cap de setmana, amb diferents temàtiques i maridatges, amb l’anomenat Tast a cegues, com a proposta més original. Després del parèntesi de dos anys per la pandèmia, torna aquest tast que ofereix la possibilitat d’identificar i conèixer els vins de la DO Pla de Bages a través d’un concurs de parelles. Es farà dissabte a les 19 h i complementarà els altres tastos, com ara el tast guiat de picapolls, diumenge a les 12.30 h, o els dos tastos dedicats als vins de dissabte a les 12 h i diumenge a les 18 h.

Les sommeliers Irene Cozas (dissabte) i Anna Castillo (diumenge) seran les encarregades de dirigir aquestes degustacions de vins dels diferents cellers i elaboradors de la DO Pla de Bages. Les inscripcions es poden realitzar a la pàgina web de la Festa de la Verema del Bages.

Sorteig entre els participants

Els organitzadors del certamen han posat en relleu que un dels objectius d’aquesta 27a edició és afavorir la venda a partir d’un sorteig entre els diferents compradors d’ampolles de vi d’un lot format per una ampolla de vi de cada productor de la DO Pla de Bages, una capsa regal amb experiències turístiques a escollir i un lot de 100 euros amb productes de la Unió de Botiguers d’Artés.

Els cellers

Abadal Artium-Celler Cooperatiu d'Artés Celler Grau i Grau Celler Sanmartí Collbaix-Celler el Molí Entrebosc Can Serra dels Exibis Fargas Fargas Oller del Mas Les Acàcies Més que Paraules Mond Obert-Mas de Sant Iscle Sant Miquel d'Oló Vins Colltor Celler Solergibert Caves Gibert

Viticultors sense celler